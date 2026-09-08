Воздушная тревога почти во всех областях: россияне атаковали Украину крылатыми ракетами

В ночь на 8 сентября россияне запустили по Украине крылатые ракеты Х-101 с борта стратегических самолетов Ту-95МС и Ту-160. Воздушная тревога была объявлена в ряде восточных, центральных, северных и южных областей, а также распространилась на западные регионы.

Первые крылатые ракеты нарушили воздушное пространство Украины около 04:20: вражеские цели входили через Сумскую область и двигались дальше через Черниговскую область. Об этом сообщили Воздушные силы.

Крылатые ракеты продолжили движение в сторону Полтавской и Черкасской областей, после чего взяли курс на Киевскую область. Военно-воздушные силы предупредили о движении ракет, в частности, в направлении города Белая Церковь в Киевской области.

Карта воздушных тревог по состоянию на 04:30 Фото: Скрін

Через некоторое время Военно-воздушные силы сообщили о движении крылатых ракет в направлении Броваров под Киевом. Часть вражеских целей двигалась в сторону столицы, где вскоре раздалась серия взрывов. Параллельно Киев подвергся атаке российских реактивных беспилотников, сообщили Воздушные силы.

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Мониторинговые каналы также сообщили о звуках взрывов в Белой Церкви.

Около 05:00 Воздушные силы сообщили, что одна из вражеских крылатых ракет взяла курс в направлении Житомирской области. Ракета двигалась по границе Киевской и Житомирской областей в северном направлении, однако через некоторое время перестала фиксироваться.

По состоянию на 05:14 мониторинговые каналы сообщили о доразведке воздушного пространства Украины на наличие крылатых ракет.

Массированная атака РФ 8 сентября — что известно

Россияне начали массированную атаку на Украину около 03:30 ночи 8 сентября. В Киеве раздалась серия мощных взрывов на фоне ударов баллистических ракет и "Цирконов", также мониторинговые каналы сообщали о звуках взрывов в Одессе, куда россияне запускали сверхзвуковые противокорабельные ракеты типа "Оникс".

Позже в Киевской городской военной администрации (КГВА) сообщили о первых последствиях ударов по столице. Там заявили, что в Соломенском районе обломки вражеской цели упали на 5-этажный жилой дом. В другом месте в результате обстрела пострадал 3-этажный жилой дом.

Мэр Киева Виталий Кличко позже добавил, что в Голосеевском районе горит учебное заведение. По его словам, также люди могли оказаться заблокированными в одном из разрушенных жилых домов.

Напомним, накануне Россия нанесла удар с помощью дронов по табачной фабрике British American Tobacco в Прилуках Черниговской области.

Кроме того, в ночь на 7 сентября россияне атаковали торговый центр в Запорожье.