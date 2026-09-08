Атаковано ринок, пасажирський потяг і житлові будинки: наслідки масованого удару РФ по Україні

Повітряні сили повідомили, що вночі РФ атакувала Україну балістичними, протикорабельними та 32 крилатими ракетами. Основні удари були спрямовані на Одещину, Київщину та сам Київ. Відомо про загиблих та постраждалих.

У ніч на 8 вересня російські загарбники атакували Україну протикорабельними ракетами "Онікс", балістичними ракетами "Іскандер-М/С-400/KN-23", 32 крилатими ракетами повітряного базування Х-101, 166 ударними БпЛА типу Shahed, більша половина з яких реактивні та дронами-імітаторами типу "Пародія". За попередніми даними, станом на 8.30, протиповітряною обороною збито та подавлено 175 цілей. В Києві та Одесі все ще триває повітряна тривога, в столиці гасять пожежі, а через обмежений рух метро виник транспортний колапс. Фокус зібрав все, що відомо.

Відомо, що Повітряні сили збили, або подавили:

2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23/С-400/Онікс;

31 крилату ракету Х-101/Іскандер-К;

142 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Відео дня

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Двоє людей загинули в Києві – атаковані житлові будинки

В Києві після нічної атаки 2 загиблих у Солом'янському районі та 16 поранених. Руйнування та пожежі зафіксовано у п'яти районах міста.

Наслідки обстрілу Києва

Наслідки атаки фіксують у шести районах Києва — Голосіївському Дарницькому Дніпровському Оболонському, Подільському та Солом’янському.

Внаслідок влучання у житловий будинок у Солом'янському районі там сталася пожежа.

Загалом у місті пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхових будинків, гуртожиток, школу, поліклініку, 25 автомобілів, супермаркет, АЗС, складські приміщення.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військовими РФ воєнного злочину, внаслідок якого загинули люди. Через повітряну тривогу, яка тривала і на ранок, в столиці виник транспортний колапс: потяги метро не їздять червоною гілкою на лівий берег. На зупинках наземного транспорту скупчились сотні людей.

Одеська область – росіяни вдарили по ринку "7-й кілометр"

На Одещині був атакований ринок в передмісті.

Троє людей отримали травми, зруйновані магазини та місцевий ресторан.

Наслідки обстрілу Харківа – постраждали двоє людей

Пошкоджений багатоквартирний будинок. Мер міста Ігор Терехов повідомив про одного постраждалого. В двох районах міста реактивні дрони влучили у житлові будинки.

Сумська область – атакований пасажирський потяг

Поїзд "Київ — Суми" завчасно зупинили після попередження моніторингової команди "Укрзалізниці". Пасажири, поїзна та локомотивна бригади були евакуйовані до моменту ударів, ніхто не постраждав.

Росіяни вдарили по потягу на Сумщині Фото: ДСНС

Потяг був атакований двома дронами на під'їзді до Сум. Олег Григоров, голова Сумської ОВА, надав автобуси, якими доправили пасажирів до пунктів призначення.

"Ворог не припиняє спроби обривати сполучення із прифронтовими громадами, залізничники не припиняють сміливо їхати та зберігати такі сполучення. Наші моніторингові заходи та вчасна реакція кожного пасажира і слідування командам поізноі бригади — продовжують рятувати життя!" – зазначили в "Укрзалізниці".

У Дніпрі росіяни атакували житловий будинок

Олександр Ганжа, голова Дніпровської ОВА повідомив, що впродовж ночі сили ППО збили 10 ворожих БпЛА над Дніпропетровщиною. Одна людина отримала поранення. Близько 10 ранку ворог завдав удару по Дніпру: в місті виникла пожежа, яку вже загасили. Інформація по постраждалим уточнюється.

ЗС РФ атакували Запоріжжя впродовж доби

Дванадцять людей отримали поранення внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Загалом упродовж доби окупанти завдали 785 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області.

Нагадаємо, Фокус писав про російську атаку на ринок під Одесою.

Цієї ночі ворог запустив по Україні крилаті ракети Х-101 зі стратегічної авіації: вибухи лунали у Києві та Білій Церкві.