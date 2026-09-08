Атаковано рынок, пассажирский поезд и жилые дома: последствия массированного удара РФ по Украине

Военно-воздушные силы сообщили, что ночью Россия нанесла по Украине удары баллистическими, противокорабельными и 32 крылатыми ракетами. Основные удары были нанесены по Одесской и Киевской областям, а также по самому Киеву. Имеются сведения о погибших и пострадавших.

В ночь на 8 сентября российские захватчики атаковали Украину противокорабельными ракетами "Оникс", баллистическими ракетами "Искандер-М/С-400/KN-23", 32 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101, 166 ударными БПЛА типа Shahed, более половины из которых реактивные, и дронами-имитаторами типа "Пародия". По предварительным данным, по состоянию на 8:30, системами противовоздушной обороны сбито и подавлено 175 целей. В Киеве и Одессе по-прежнему действует воздушная тревога, в столице тушат пожары, а из-за ограниченного движения метро возник транспортный коллапс. Фокус собрал всю известную информацию.

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Известно, что Военно-воздушные силы сбили или подавили:

2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23/С-400/"Оникс";

31 крылатая ракета Х-101/"Искандер-К";

142 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника в 29 точках, а также падение сбитых (обломки) в 9 точках. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Два человека погибли в Киеве — подверглись обстрелу жилые дома

В Киеве после ночной атаки в Соломенском районе 2 человека погибли и 16 получили ранения. Разрушения и пожары зафиксированы в пяти районах города.

Последствия обстрела Киева

Последствия атаки фиксируются в шести районах Киева — Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Оболонском, Подольском и Соломенском.

В результате попадания в жилой дом в Соломенском районе там возник пожар.

Всего в городе повреждены как минимум 14 многоэтажных домов, общежитие, школа, поликлиника, 25 автомобилей, супермаркет, АЗС и складские помещения.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военнослужащими РФ военного преступления, в результате которого погибли люди. Из-за воздушной тревоги, которая продолжалась и утром, в столице возник транспортный коллапс: поезда метро не курсируют по красной линии на левый берег. На остановках наземного транспорта скопились сотни людей.

Одесская область — россияне нанесли удар по рынку "7-й километр"

В Одесской области подвергся нападению рынок в пригороде.

Три человека получили травмы, разрушены магазины и местный ресторан.

Последствия обстрела Харькова — пострадали два человека

Поврежден многоквартирный дом. Мэр города Игорь Терехов сообщил об одном пострадавшем. В двух районах города реактивные дроны поразили жилые дома.

Сумская область — подвергшийся нападению пассажирский поезд

Поезд "Киев — Сумы" был остановлен досрочно после предупреждения мониторинговой группы "Укрзализныци". Пассажиры, поездная и локомотивная бригады были эвакуированы до начала ударов, никто не пострадал.

Россияне нанесли удар по поезду в Сумской области Фото: ГСЧС

Поезд подвергся нападению со стороны двух дронов на подъезде к Сумам. Олег Григоров, глава Сумской областной государственной администрации, предоставил автобусы, на которых пассажиров доставили до пунктов назначения.

"Враг не прекращает попытки прервать сообщение с прифронтовыми населёнными пунктами, а железнодорожники не перестают смело ездить и поддерживать это сообщение. Наши меры по мониторингу, своевременная реакция каждого пассажира и выполнение команд поездной бригады — продолжают спасать жизни!" — отметили в "Укрзализныце".

В Днепре россияне обстреляли жилой дом

Александр Ганжа, глава Днепровской ОГА, сообщил, что в течение ночи силы ПВО сбили 10 вражеских БПЛА над Днепропетровской областью. Один человек получил ранения. Около 10 утра враг нанёс удар по Днепру: в городе возник пожар, который уже потушили. Информация о пострадавших уточняется.

Вооруженные силы РФ наносили удары по Запорожью в течение суток

Двенадцать человек получили ранения в результате вражеских ударов по Запорожью и Запорожскому району. Всего за сутки оккупанты нанесли 785 ударов по 51 населенному пункту Запорожской области.

Напомним, что "Фокус" писал о российской атаке на рынок под Одессой.

Этой ночью враг нанес по Украине удар крылатыми ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации: взрывы раздавались в Киеве и Белой Церкви.