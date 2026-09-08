Россияне обстреляли рынок "7-й километр" в Одессе: есть пострадавший и разрушения (видео)

Разрушены торговые павильоны, пострадал 58-летний охранник.

Олег Кипер, глава Одесской областной администрации, сообщил, что в ночь на 8 сентября россияне нанесли удар по рынку в пригороде Одессы.

"Повреждены торговые павильоны. В результате нападения пострадал 58-летний охранник. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", — отметил чиновник.

Видео и фото повреждений появились в социальных сетях.

На одном из видео слышно, как мужчина отмечает, что взрывная волна разрушила магазины и ресторан узбекской кухни.

Заместитель директора ООО "Промтоварный рынок 7-й километр" Ирина Ткач в комментарии "Суспільному" сообщила, что повреждения получили административное помещение и объекты возле туалета.

Відео дня

"Ситуация сейчас под контролем. Пострадал сотрудник, ему уже сделали операцию. Рынок будет делать все возможное, чтобы оказать помощь всем, кому это необходимо", — отметила Ткач.

Между тем Военно-воздушные силы Украины сообщили, что РФ ночью нанесла ракетные удары с использованием ракет "Оникс", "Искандер-М", С-400 и KN-23, а также запустила 32 крылатые ракеты Х-101 и 166 дронов.

ПВО сбило/подавило 175 целей:

2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23/С-400/"Оникс";

31 крылатая ракета Х-101/"Искандер-К";

142 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов.

Основными направлениями удара стали Одесская и Киевская области. Зафиксированы попадания ракет и ударных БПЛА противника в 29 точках, а также падение обломков сбитых ракет в 9 точках.

Ночью в Одессе около 3:30 прогремели два взрыва. Военно-воздушные силы предупредили о высокоскоростной цели, направляющейся на город. Воздушная тревога длилась с 3:23 до 3:38.

Тем временем атака на Одессу продолжается, над морем сбивают вражеские дроны.

Напомним, в результате ночной массированной атаки российских войск на Киев стало известно о 2 погибших и 7 раненых. В столице повреждения получили жилые многоэтажки, нежилые здания, а также произошел "прилет" неподалеку от станции метро "Тараса Шевченко".

Кроме того, этой ночью враг нанес удар по Украине крылатыми ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации: взрывы раздавались в Киеве и Белой Церкви.