Россияне обстреляли рынок "7-й километр" в Одессе: есть пострадавший и разрушения (видео)
Разрушены торговые павильоны, пострадал 58-летний охранник.
Олег Кипер, глава Одесской областной администрации, сообщил, что в ночь на 8 сентября россияне нанесли удар по рынку в пригороде Одессы.
"Повреждены торговые павильоны. В результате нападения пострадал 58-летний охранник. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", — отметил чиновник.
Видео и фото повреждений появились в социальных сетях.
На одном из видео слышно, как мужчина отмечает, что взрывная волна разрушила магазины и ресторан узбекской кухни.
Заместитель директора ООО "Промтоварный рынок 7-й километр" Ирина Ткач в комментарии "Суспільному" сообщила, что повреждения получили административное помещение и объекты возле туалета.
"Ситуация сейчас под контролем. Пострадал сотрудник, ему уже сделали операцию. Рынок будет делать все возможное, чтобы оказать помощь всем, кому это необходимо", — отметила Ткач.
Между тем Военно-воздушные силы Украины сообщили, что РФ ночью нанесла ракетные удары с использованием ракет "Оникс", "Искандер-М", С-400 и KN-23, а также запустила 32 крылатые ракеты Х-101 и 166 дронов.
ПВО сбило/подавило 175 целей:
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23/С-400/"Оникс";
- 31 крылатая ракета Х-101/"Искандер-К";
- 142 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов.
Основными направлениями удара стали Одесская и Киевская области. Зафиксированы попадания ракет и ударных БПЛА противника в 29 точках, а также падение обломков сбитых ракет в 9 точках.
Ночью в Одессе около 3:30 прогремели два взрыва. Военно-воздушные силы предупредили о высокоскоростной цели, направляющейся на город. Воздушная тревога длилась с 3:23 до 3:38.
Тем временем атака на Одессу продолжается, над морем сбивают вражеские дроны.
Напомним, в результате ночной массированной атаки российских войск на Киев стало известно о 2 погибших и 7 раненых. В столице повреждения получили жилые многоэтажки, нежилые здания, а также произошел "прилет" неподалеку от станции метро "Тараса Шевченко".
Кроме того, этой ночью враг нанес удар по Украине крылатыми ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации: взрывы раздавались в Киеве и Белой Церкви.