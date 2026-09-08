Ночная атака на Киев: возросло число раненых, есть погибшие и разрушенные дома (фото)

В результате ночной массированной атаки россиян на Киев стало известно о 2 погибших и 7 раненых. В столице повреждения получили жилые многоэтажки, нежилые здания, а также произошел "прилет" недалеко от станции метро "Шевченковская".

По состоянию на 06:30 в Киеве известно о двух погибших в результате ночного обстрела. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

В то же время в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили о 6 раненых в результате атаки, а информация о погибших на момент публикации не была обнародована. Спасателям также удалось спасти 13 человек.

В целом, по данным ГСЧС, последствия массированной атаки на Киев зафиксированы как минимум в пяти районах столицы:

Голосеевский район: в результате попадания в 26-этажное нежилое здание на уровне 23-го этажа произошло разрушение конструкций. Пожара не возникло. По другому адресу в гараже возник пожар, который распространился на расположенные рядом нежилое здание и бизнес-центр. В этом же районе из одной из квартир 16-этажного жилого дома спасатели эвакуировали двух человек, которые оказались заблокированы в здании из-за повреждений, вызванных взрывной волной;

в результате попадания в 26-этажное нежилое здание на уровне 23-го этажа произошло разрушение конструкций. Пожара не возникло. По другому адресу в гараже возник пожар, который распространился на расположенные рядом нежилое здание и бизнес-центр. В этом же районе из одной из квартир 16-этажного жилого дома спасатели эвакуировали двух человек, которые оказались заблокированы в здании из-за повреждений, вызванных взрывной волной; Соломенский район: в жилом пятиэтажном доме оказались заблокированными люди. Удалось спасти 10 человек;

в жилом пятиэтажном доме оказались заблокированными люди. Удалось спасти 10 человек; Дарницкий район: загорелся гараж, расположенный на территории частного дома. Пожар охватил площадь в 15 квадратных метров, его уже удалось ликвидировать;

гараж, расположенный на территории частного дома. Пожар охватил площадь в 15 квадратных метров, его уже удалось ликвидировать; Подольский район: вспыхнул пожар в складском здании, а также загорелись автомобили и гаражные боксы;

вспыхнул пожар в складском здании, а также загорелись автомобили и гаражные боксы; Днепровский район: продолжается пожар на территории гаражей, на месте продолжают работать сотрудники ГСЧС.

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В ГСЧС также подчеркнули, что работы на местах попаданий продолжаются, поэтому информация о раненых и погибших будет обновляться.

Кадры последствий ночной атаки на Киев от ГСЧС

Кроме того, издание "Новости.LIVE" сообщило, что в Киеве произошло попадание рядом со станцией метро "Шевченковская". В результате взрыва с фасада станции обрушились буквы.

В Киеве произошло попадание в районе станции метро "Шевченковская" Фото: Новини live

Напомним, в ночь на 8 сентября россияне нанесли удар по столице с помощью баллистических ракет и гиперзвуковых ракет типа "Циркон".

Кроме того, этой ночью враг нанес по Украине удар крылатыми ракетами Х-101 со стратегической авиации: взрывы раздавались в Киеве и Белой Церкви.