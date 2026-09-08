Нічна атака на Київ: зросла кількість поранених, є загиблі і руйнування будинків (фото)

Внаслідок нічної масованої атаки росіян на Київ стало відомо про 2 загиблих та 7 поранених осіб. У столиці пошкоджень зазнали житлові багатоповерхівки, нежитлові будівлі, а також стався "приліт" неподалік від станції метро "Шевченківська".

Станом на 06:30 годину у Києві відомо про 2 загиблих осіб внаслідок нічного обстрілу. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Водночас у Державній службі України з надзвичайних ситуацій розповіли про 6 поранених осіб внаслідок атаки, а інформацію про загиблих не публікували на момент публікації. Рятувальникам також вдалося врятувати 13 людей.

Загалом, за даними ДСНС, наслідки масованої атаки на Київ зафіксовані щонайменше у п'яти районах столиці:

Голосіївський район: внаслідок влучання в 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23-го поверху сталося руйнування конструкцій. Обійшлося без пожежі. За іншою адресою здійнялася пожежа у гаражі, яка поширилася на на розташовані поруч нежитлову будівлю та бізнес-центр. У цьому ж районі з однієї з квартир 16-поверхового житлового будинку рятувальники вивели двох осіб, які були заблоковані у будівлі через пошкодження від вибухової хвилі;

внаслідок влучання в 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23-го поверху сталося руйнування конструкцій. Обійшлося без пожежі. За іншою адресою здійнялася пожежа у гаражі, яка поширилася на на розташовані поруч нежитлову будівлю та бізнес-центр. У цьому ж районі з однієї з квартир 16-поверхового житлового будинку рятувальники вивели двох осіб, які були заблоковані у будівлі через пошкодження від вибухової хвилі; Соломʼянський район: у житловій пʼятиповерхівці було заблоковано людей. Вдалося врятувати 10 осіб;

у житловій пʼятиповерхівці було заблоковано людей. Вдалося врятувати 10 осіб; Дарницький район: загорівся гараж, розташований на території приватного будинку. Пожежа охопила територію площею 15 квадратних метрів, яку вже вдалося ліквідувати;

загорівся гараж, розташований на території приватного будинку. Пожежа охопила територію площею 15 квадратних метрів, яку вже вдалося ліквідувати; Подільський район: спалахнула пожежа у складській будівлі, а також загорілися автомобілі і гаражні бокси;

спалахнула пожежа у складській будівлі, а також загорілися автомобілі і гаражні бокси; Дніпровський район: триває пожежа на території гаражів, на місці продовжують працювати службовці ДСНС.

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У ДСНС також наголосили, що роботи на місцях влучань продовжуються, тож інформація щодо поранених та загиблих буде оновлюватися.

Кадри наслідків нічної атаки на Київ від ДСНС

Також видання "Новини.LIVE" повідомило, що у Києві сталося влучання поруч зі станцією метро "Шевченківська". Від вибуху з фасаду станції попадали літери.

У Києві сталося влучання біля станції метро "Шевченківська" Фото: Новини live

Нагадаємо, у ніч на 8 вересня росіяни атакували столицю балістичними ракетами та гіперзвуковими ракетами типу "Циркон".

Також цієї ночі ворог запустив по Україні крилаті ракети Х-101 зі стратегічної авіації: вибухи лунали у Києві та Білій Церкві.