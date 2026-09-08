Росіяни атакували ринок "7-й кілометр" в Одесі: є постраждалий і руйнування (відео)

Зруйновані торгівельні павільйони, постраждав 58-річний охоронець.

Олег Кіпер, голова Одеської ОВА, повідомив, що в ніч на 8 вересня росіяни завдали удару по ринку у передмісті Одеси.

"Пошкоджено торговельні павільйони. В результаті атаки постраждав 58-річний охоронець. Його госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Медики надають усю необхідну допомогу", — зазначив посадовець.

Відео та фото пошкоджешь з'явились у соцмережах.

На одному з відео чути, як чоловік зазначає, що вибуховою хвилею зруйнувало магазини та ресторан узбецької кухні.

Заступниця директора ТОВ "Промтоварний ринок 7-й кілометр" Ірина Ткач у коментарі "Суспільному" повідомила, що пошкоджень зазнали адміністративне приміщення та об'єкти біля туалету.

Відео дня

"Ситуація наразі під контролем. Постраждав співробітник, йому вже зробили операцію. Ринок буде робити все для надання допомоги всім, кому необхідно", — зазначила Ткач.

Тим часом Повітряні Сили України повідомили, що РФ вночі атакувала ракетами "Онікс", Іскандер- М/С-400/KN-23, випустила 32 крилаті Х-101 та 166 дронів.

ППО збито/подавлено 175 цілей:

2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23/С-400/Онікс;

31 крилату ракету Х-101/Іскандер-К;

142 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів.

Основними напрямки удару – були Одещина та Київщина. Є влучання ракет та ударних БпЛА противника на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Уночі в Одесі близько 3:30 пролунали два вибухи. Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль на місто. Повітряна тривога тривала з 3:23 до 3:38.

Тим часом атака на Одесу ще триває, над морем збивають ворожі дрони.

Нагадаємо, внаслідок нічної масованої атаки росіян на Київ стало відомо про 2 загиблих та 7 поранених осіб. У столиці пошкоджень зазнали житлові багатоповерхівки, нежитлові будівлі, а також стався "приліт" неподалік від станції метро "Тараса Шевченка".

Також цієї ночі ворог запустив по Україні крилаті ракети Х-101 зі стратегічної авіації: вибухи лунали у Києві та Білій Церкві.