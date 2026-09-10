Россияне нанесли удар по АЗС в Киеве, когда там находились люди: вспыхнул пожар, есть раненые (видео)

Благодаря оперативной работе пожарных все очаги возгорания — на АЗС, в нежилом здании и возле генераторов — удалось быстро ликвидировать.

В результате очередного авиаудара российских войск по столице в Голосеевском районе Киева зафиксированы попадания и падение обломков беспилотника на гражданские объекты. В результате обстрела ранения получили четыре человека. Об этом сообщили Киевская городская военная администрация, мэр столицы Виталий Кличко и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным городских властей, вражеский ударный дрон упал непосредственно на территорию автозаправочной станции в Голосеевском районе.

В месте попадания возник пожар:

Пожар в транспорте: загорелся легковой автомобиль, находившийся возле АЗС.

загорелся легковой автомобиль, находившийся возле АЗС. Повреждение инфраструктуры: взрывная волна и обломки повредили расположенную рядом остановку общественного транспорта.

взрывная волна и обломки повредили расположенную рядом остановку общественного транспорта. Пожар в здании: огонь охватил 8-этажное нежилое здание неподалеку.

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Вскоре последовал повторный удар, в результате которого загорелись дизельные генераторы на территории объекта.

На место происшествия немедленно прибыли подразделения ГСЧС, медики и полиция.

Сначала мэр Киева Виталий Кличко сообщил о ранении трёх человек в результате падения БПЛА на территорию АЗС, однако позже стало известно ещё об одном пострадавшем.

"В Голосеевском районе БПЛА упал на территорию АЗС. Пожар и возгорание одного автомобиля оперативно ликвидировали. Трое человек пострадали. Медики оказывают им помощь", — написал Кличко в 10:57.

А уже в 11:41 стало известно, что трое раненых были госпитализированы медиками, однако в целом пострадали 4 человека.

АЗС в Киеве после прилета АЗС в Киеве после прилета АЗС в Киеве после прилета АЗС в Киеве после прилета АЗС в Киеве после прилета

Отметим, что российские войска регулярно наносят удары по Киеву ракетами и ударными беспилотниками, в результате чего в столице возникают пожары, разрушаются гражданские объекты и среди мирного населения появляются раненые. В случае воздушной тревоги городские власти постоянно призывают киевлян находиться в укрытиях до окончания опасности.

Более того, 8 сентября 2026 года глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко заявил, что в Киевской области планируют усилить меры безопасности на АЗС: для заправок должны быть введены четкие алгоритмы действий во время воздушных тревог, проверены системы оповещения и доступ к укрытиям. Также власти планируют упорядочить парковку, чтобы не допускать скопления автомобилей возле топливных резервуаров.

По словам Ткаченко, в последнее время противник целенаправленно выбирает в качестве целей объекты топливной инфраструктуры, поэтому в настоящее время находиться во время воздушных тревог рядом с заправочными станциями крайне опасно.

Напомним, 10 сентября враг с самого утра вновь атаковал Киев и Киевскую область. Так, Киевская область вновь оказалась под массированным ударом российских войск, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. По данным областной военной администрации, в результате падения вражеских обломков один человек погиб, а ещё двое получили травмы.

Трагический инцидент произошел в Обуховском районе, где в результате попадания взорвалось складское помещение, а одна из местных жительниц получила ранения. Повреждениям подверглись и другие населённые пункты: в Фастовском районе осколками были повреждены частный дом и ветеринарная клиника, а в Бучанском — вспыхнули пожары на открытой местности.

Кстати, накануне, 9 сентября, российский ударный дрон поразил территорию торгово-развлекательного центра в Сумах. В результате атаки погибли как минимум три человека, на парковке загорелись автомобили, а огонь охватил помещение магазина.

Также мы писали, что в связи со взрывами в селе Мила Киевской области, произошедшими после российской атаки 28 августа и приведшими к гибели 35 человек, должностному лицу СБУ было предъявлено подозрение. По данным следствия, часть помещений овощхранилища использовалась для хранения боеприпасов, а их ненадлежащее хранение могло привести к тяжким последствиям.