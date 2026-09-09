Россияне ударили по торговому центру в Сумах: есть погибшие, бушует пожар (видео)

Российский дрон попал в торгово-развлекательный центр в Сумах, сообщили в Сумской областной военной администрации. В сети появились видео, на которых видны люди, пытающиеся выбраться из помещения магазина, и горящие автомобили на соседней парковке. По предварительной информации, погибли три человека. Что произошло в Сумах вечером 9 сентября?

Информация о попадании в ТРЦ в Сумах появилась около 20:00 9 сентября. В первых сообщениях ОВА говорилось об одном погибшем и указывалось, что бушует пожар и число погибших может быть больше: через несколько минут уточнили, что жертв трое. Военная администрация сообщила, что загорелись автомобили на парковке, а также горят помещения магазина.

Военная администрация сообщила, что начинаются спасательные работы, и предупредила о возможной повторной атаке ВС РФ.

"Враг нанес прицельный удар с помощью БПЛА по территории торгово-развлекательного центра в Сумах. На месте работают все необходимые службы. Продолжаются работы по ликвидации последствий и спасательная операция. Существует угроза повторных ударов", — говорится в сообщении.

Відео дня

В следующем сообщении приводятся данные о двух раненых, однако эти данные могут измениться.

Обстрел Украины — что произошло в Сумах вечером 9 сентября

В 20:39 появилось заявление и.о. мэра Артема Кобзаря об ударе РФ по Сумам. По словам Кобзаря, ранения получили 14 человек, и "есть погибшие". Также указано, что россияне поразили торгово-развлекательный центр в Заречном районе. На видео с чиновником видно, что речь идет о супермаркете "Сильпо", в котором вечером должно быть много покупателей. На площадке перед магазином — машины скорой помощи и пожарных. В кадр попал потерянный кроссовок и красные пятна на асфальте. Кроме того, видно повреждённое здание: мы видим разрушенное гражданское сооружение с надписями о продуктах, разбитое стекло и металлические конструкции.

Обстрел Украины — ТРЦ в Сумах после удара РФ вечером 9 сентября Фото: Сумская ОВА/ Telegram

Воздушное командование сообщило об атаке РФ на Сумы вечером 9 сентября. В частности, в 18:59 поступило предупреждение об угрозе со стороны реактивного БПЛА, который с севера летел на населенный пункт Степановку в Сумской области. Кроме того, в 20:42 Сумской области угрожали КАБы РФ.

Отметим, что Фокус писал об обстрелах Украины, которые продолжались несколькими волнами в течение 9 сентября. Утром стало известно о разрушениях и пожарах в Николаеве, Днепре и Киеве. Южные области подверглись ракетному обстрелу, а юг и остальные области — атакам реактивных дронов и барражирующих боеприпасов. Около 12–13 часов началась новая волна атак на украинскую столицу: взрывы прозвучали в Днепровском районе, а дрон упал на крышу многоэтажного дома. Около 18:00 — еще один обстрел, также в Днепровском районе. Мэр Виталий Кличко и КМВА сообщили, что погибла одна женщина и трое человек получили ранения.

Напоминаем, что 9 сентября советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов объяснил, почему реактивные дроны обладают высокой точностью стрельбы.