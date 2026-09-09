Россияне ночью атаковали Украину реактивными БпЛА: в Днепре, Николаеве и Харькове разрушены дома и склады

В ночь на 9 сентября российская армия нанесла удар реактивными беспилотниками по украинским городам. Известно о попаданиях и разрушениях, в частности, в Днепре, Николаеве и Харькове; власти сообщили о раненых. В Киеве также раздавались взрывы на фоне атаки.

Несмотря на взрывы, произошедшие на фоне атаки дронов в столице, информации о последствиях пока нет. Однако в других городах враг, как обычно, наносил удары по гражданской инфраструктуре — жилым домам и складам. Фокус собрал информацию о том, что известно о последствиях ночного обстрела Украины.

В Днепре горят склады и жилой дом

Около 05:00 председатель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что россияне совершили очередную атаку на Днепр. В результате ударов в городе возникло несколько пожаров: загорелся склад со строительными материалами, а также частный жилой дом.

"По предварительным данным, в подвале здания могут находиться люди. На месте работают все экстренные службы". отметил глава ОГА.

В Днепропетровской областной государственной администрации сообщили, что под завалами здания могут находиться люди Фото: Скрін

Через некоторое время Александр Ганжа сообщил, что спасателям удалось вытащить из подвала разрушенного дома троих раненых. По состоянию на 05:00 пожар на месте продолжали тушить. Другой информации о ночных ударах по Днепру пока не поступало.

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В Харькове дроны попали в многоэтажный дом и склад

Около 01:00 россияне атаковали Харьков с помощью беспилотников, сообщил мэр Игорь Терехов. Сначала последствия были зафиксированы в Холодногорском районе, где вражеский дрон врезался в складское здание. На месте вспыхнул пожар.

Примерно через час россияне вновь нанесли удар по Харькову с помощью беспилотников. Терехов сообщил, что удар пришелся на Киевский район города. Там беспилотник попал в жилой многоэтажный дом. Информации о раненых или других последствиях атаки на момент публикации не было.

Утром Терехов уточнил, что удар пришелся по крыше пятиэтажного дома, в результате чего было повреждено около десяти окон. Информация о пострадавших не поступала.

В Николаеве враг нанес удар по транспортной инфраструктуре, гипермаркету и жилому дому

Кроме того, ночью россияне нанесли комбинированный массированный удар по Николаеву. Мониторинговые каналы сообщают, что враг применил как минимум 2 ракеты "Искандер-М", 7 управляемых авиабомб (УМПБ-5), 5 барражирующих боеприпасов типа "Бандероль" и 6 управляемых реактивных "Шахедов", хотя официально в Воздушных силах пока эту информацию не комментировали.

По состоянию на 06:00 власти пока не сообщали о последствиях массированной атаки на город. Однако местный Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщил, что значительные последствия обстрела зафиксированы в Ингульском, Центральном и Корабельном районах, а также в пригороде Николаева. По данным "Ванька", под ударом оказались портовая инфраструктура, гипермаркет "Метро" и транспортная инфраструктура.

"Николаевский Ванек" сообщил о значительных разрушениях в городе Фото: Скрін

Позже в канале также сообщили, что один из российских "Шахедов" упал на жилой дом в одном из районов Николаева. В результате атаки здание было полностью разрушено. По данным "Николаевского Ванька", пострадали как минимум мать с дочерью, однако эта информация требует подтверждения.

Напомним, 8 сентября россияне разгромили "Эпицентр" в Прилуках Черниговской области средь бела дня.

Кроме того, 8 сентября россияне атаковали рынок "7-й километр" под Одессой, разрушив торговые павильоны.