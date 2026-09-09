Россияне ночью атаковали Украину реактивными БпЛА: в Днепре, Николаеве и Харькове разрушены дома и склады
В ночь на 9 сентября российская армия нанесла удар реактивными беспилотниками по украинским городам. Известно о попаданиях и разрушениях, в частности, в Днепре, Николаеве и Харькове; власти сообщили о раненых. В Киеве также раздавались взрывы на фоне атаки.
Несмотря на взрывы, произошедшие на фоне атаки дронов в столице, информации о последствиях пока нет. Однако в других городах враг, как обычно, наносил удары по гражданской инфраструктуре — жилым домам и складам. Фокус собрал информацию о том, что известно о последствиях ночного обстрела Украины.
В Днепре горят склады и жилой дом
Около 05:00 председатель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что россияне совершили очередную атаку на Днепр. В результате ударов в городе возникло несколько пожаров: загорелся склад со строительными материалами, а также частный жилой дом.
"По предварительным данным, в подвале здания могут находиться люди. На месте работают все экстренные службы".
Через некоторое время Александр Ганжа сообщил, что спасателям удалось вытащить из подвала разрушенного дома троих раненых. По состоянию на 05:00 пожар на месте продолжали тушить. Другой информации о ночных ударах по Днепру пока не поступало.
В Харькове дроны попали в многоэтажный дом и склад
Около 01:00 россияне атаковали Харьков с помощью беспилотников, сообщил мэр Игорь Терехов. Сначала последствия были зафиксированы в Холодногорском районе, где вражеский дрон врезался в складское здание. На месте вспыхнул пожар.
Примерно через час россияне вновь нанесли удар по Харькову с помощью беспилотников. Терехов сообщил, что удар пришелся на Киевский район города. Там беспилотник попал в жилой многоэтажный дом. Информации о раненых или других последствиях атаки на момент публикации не было.
Утром Терехов уточнил, что удар пришелся по крыше пятиэтажного дома, в результате чего было повреждено около десяти окон. Информация о пострадавших не поступала.
В Николаеве враг нанес удар по транспортной инфраструктуре, гипермаркету и жилому дому
Кроме того, ночью россияне нанесли комбинированный массированный удар по Николаеву. Мониторинговые каналы сообщают, что враг применил как минимум 2 ракеты "Искандер-М", 7 управляемых авиабомб (УМПБ-5), 5 барражирующих боеприпасов типа "Бандероль" и 6 управляемых реактивных "Шахедов", хотя официально в Воздушных силах пока эту информацию не комментировали.
По состоянию на 06:00 власти пока не сообщали о последствиях массированной атаки на город. Однако местный Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщил, что значительные последствия обстрела зафиксированы в Ингульском, Центральном и Корабельном районах, а также в пригороде Николаева. По данным "Ванька", под ударом оказались портовая инфраструктура, гипермаркет "Метро" и транспортная инфраструктура.
Позже в канале также сообщили, что один из российских "Шахедов" упал на жилой дом в одном из районов Николаева. В результате атаки здание было полностью разрушено. По данным "Николаевского Ванька", пострадали как минимум мать с дочерью, однако эта информация требует подтверждения.
Напомним, 8 сентября россияне разгромили "Эпицентр" в Прилуках Черниговской области средь бела дня.
Кроме того, 8 сентября россияне атаковали рынок "7-й километр" под Одессой, разрушив торговые павильоны.