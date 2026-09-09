Росіяни уночі атакували Україну реактивними БпЛА: у Дніпрі, Миколаєві та Харкові зруйновані будинки і склади

У ніч на 9 вересня російська армія запустила ударні реактивні безпілотники по українських містах. Відомо про влучання та руйнування зокрема у Дніпрі, Миколаєві і Харкові, влада повідомила про поранених. У Києві також лунали вибухи на тлі атаки.

Попри вибухи на тлі атаки дронів у столиці, інформації про наслідки наразі немає. Однак у інших містах ворог звично бив по цивільній інфраструктурі — житлових будинках та складах. Фокус зібрав, що відомо про наслідки нічного обстрілу України.

У Дніпрі горять склади і житловий будинок

Близько 05:00 години голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що росіяни здійснили чергову атаку на Дніпро. Внаслідок ударів у місті здійнялися кілька пожеж: загорілися склад з будівельними матеріалами, а також приватний житловий будинок.

"Попередньо, у підвалі будинку можуть бути люди. На місці працюють усі екстрені служби". зазначив голова ОВА.

У Дніпропетровській ОВА повідомили, що під завалами будинку можуть бути люди Фото: Скрін

Через деякий час Олександр Ганжа повідомив, що рятувальникам вдалося витягнути з підвалу зруйнованого будинку трьох поранених людей. Станом на 05:00 годину пожежу на місці продовжували гасити. Іншої інформації щодо нічних ударів по Дніпру наразі не надходило.

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У Харкові дрони влетіли у багатоповерхівку і склад

Близько 01:00 години росіяни атакували Харків безпілотниками, повідомив мер Ігор Терехов. Спершу наслідки були зафіксовані у Холодногірському районі, де ворожий дрон влетів у складську будівлю. На місці здійнялася пожежа.

Через приблизно годину росіяни повторно вдарили по Харкову безпілотниками. Терехов розповів, що влучання прийшлося по Київському району міста. Там безпілотник влучив у житловий багатоповерховий будинок. Інформації щодо поранених чи інші наслідки атаки на момент публікації не було.

На ранок Терехов уточнив, що лучання прийшлося у дах пʼятиповерхового будинку, внаслідок чого було пошкоджено з десяток вікон. Інформація про постраждалих не надходила.

У Миколаєві ворог атакував транспортну інфраструктуру, гіпермаркет і житловий будинок

Також уночі росіяни завдали комбінованого масованого удару по Миколаєву. Моніторингові канали пишуть, що ворог застосував щонайменше 2 ракети "Іскандер-М", 7 керованих авіабомб (УМПБ-5), 5 баражуючих боєприпасів типу "Бандероль" та 6 керованих реактивних "Шахедів", хоча офіційно у Повітряних силах поки цієї інформації не коментували.

Станом на 06:00 годину влада поки не повідомляла про наслідки масованої атаки на місто. Однак місцевий Telegram-канал "Миколаївський Ваньок" писав, що значні наслідки обстрілу зафіксовані в Інгульському, Центральному та Корабельному районах, а також у передмісті Миколаєва. За даними "Ванька", під ударом опинилася портова інфраструктура, гіпермаркет "Метро" та транспортна інфраструктура.

"Миколаївський Ваньок" повідомив про значні руйнування у місті Фото: Скрін

Згодом у каналі також повідомили, що один із російських "Шахедів" впав на житловий будинок в одному з районів Миколаєва. Внаслідок атаки будівлю було повністю зруйновано. За даними "Миколаївського Ванька", постраждали як мінімум мати з донькою, проте ця інформація потребує підтвердження.

Нагадаємо, 8 вересня росіяни розтрощили "Епіцентр" у Прилуках на Чернігівщині посеред білого дня.

Також 8 вересня росіяни атакували ринок "7-й кілометр" під Одесою, зруйнувавши торговельні павільйони.