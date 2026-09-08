Атака посеред білого дня: росіяни розтрощили "Епіцентр" у Прилуках (відео)

На місці події вже працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби, які документують черговий воєнний злочин окупантів.

У вівторок, 8 вересня, російська армія завдала удару по цивільній інфраструктурі Прилук на Чернігівщині, поціливши в торговельний центр "Епіцентр". Інформація про‌ можливих постраждалих​ та масштаби​ руйнувань‌ наразі уточнюється. Про удар по ТЦ офіційно повідомило Головне управління Національної поліції в Чернігівській області.

Внаслідок влучання ворожої зброї об'єкт цивільної інфраструктури зазнав суттєвих пошкоджень. Інформація щодо можливих поранених чи загиблих серед працівників і відвідувачів ТЦ, а також остаточні масштаби руйнувань наразі з'ясовуються правоохоронцями та рятувальниками.

Поліцейські забезпечили охорону території довкола торговельного комплексу та проводять першочергові процесуальні дії.

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"На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки чергової атаки російських військ по цивільній інфраструктурі, забезпечують охорону місця події та збирають докази воєнного злочину російської армії", — зазначили в поліції Чернігівської області.

Через високу ймовірність повторних ударів із боку РФ, поліція закликає мешканців Прилук суворо дотримуватися заходів безпеки, не наближатися до місця влучання та негайно прямувати в укриття у разі оголошення тривоги.

Скільки епіцентрів вже знищила Росія

Якщо не брати до уваги останню атаку в Прилуках, то Росія від початку повномасштабної війни повністю знищила 10 торговельних центрів "Епіцентр", ще щонайменше 13 об'єктів мережі зазнали пошкоджень. До переліку повністю знищених наразі відносять ТЦ у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові, Кам'янському, Сумах, Кривому Розі та два ТЦ у Херсоні.

Так, 27 серпня було знищено останній магазин цієї мережі в Харкові. "Епіцентр" на Салтівці росіяни розбомбили 25 травня 2024 року, вбивши там 19 осіб. Ще один гіпермаркет на Олексіївці не працює з початку повномасштабної війни.

А 28 серпня під удар потрапив останній діючий "Епіцентр" у Запоріжжі.

Окремо від торговельних центрів Росія знищувала склади, логістичні та виробничі об'єкти "Епіцентру". Зокрема, 5 серпня були знищені два ключові об'єкти компанії — логістичний центр у Києві та виробничий комплекс у Калинівці.

Нагадаємо, 7 вересня російські війська атакували безпілотниками тютюнову фабрику British American Tobacco у Прилуках на Чернігівщині. Вона є одним із найбільших виробників та експортерів тютюнових виробів в Україні.