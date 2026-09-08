Атака средь бела дня: россияне разгромили "Эпицентр" в Прилуках (видео)

На месте происшествия уже работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и другие профильные службы, которые фиксируют очередное военное преступление оккупантов.

Во вторник, 8 сентября, российская армия нанесла удар по гражданской инфраструктуре города Прилуки в Черниговской области, поразив торговый центр "Эпицентр". Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений в настоящее время уточняется. Об ударе по ТЦ официально сообщило Главное управление Национальной полиции в Черниговской области.

В результате попадания вражеского снаряда объект гражданской инфраструктуры получил значительные повреждения. Информация о возможных раненых или погибших среди сотрудников и посетителей ТЦ, а также окончательные масштабы разрушений в настоящее время выясняются правоохранительными органами и спасателями.

Відео дня

Полицейские обеспечили охрану территории вокруг торгового комплекса и проводят первоочередные процессуальные действия.

"На месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и другие профильные службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного нападения российских войск на гражданскую инфраструктуру, обеспечивают охрану места происшествия и собирают доказательства военного преступления российской армии", — отметили в полиции Черниговской области.

В связи с высокой вероятностью повторных ударов со стороны РФ полиция призывает жителей Прилук строго соблюдать меры безопасности, не приближаться к месту попадания и немедленно укрываться в случае объявления тревоги.

Сколько эпицентров уже уничтожила Россия

Если не учитывать последнюю атаку в Прилуках, то с начала полномасштабной войны Россия полностью уничтожила 10 торговых центров "Эпицентр", ещё как минимум 13 объектов сети получили повреждения. В список полностью уничтоженных на данный момент входят ТЦ в Мариуполе, Чернигове, Буче, Никополе, Харькове, Каменском, Сумах, Кривом Роге и два ТЦ в Херсоне.

Так, 27 августа был уничтожен последний магазин этой сети в Харькове. "Эпицентр" на Салтовке россияне разбомбили 25 мая 2024 года, убив там 19 человек. Еще один гипермаркет на Алексеевке не работает с начала полномасштабной войны.

А 28 августа под удар попал последний действующий "Эпицентр" в Запорожье.

Помимо торговых центров Россия уничтожала склады, логистические и производственные объекты "Эпицентра". В частности, 5 августа были уничтожены два ключевых объекта компании — логистический центр в Киеве и производственный комплекс в Калиновке.

Напомним, 7 сентября российские войска нанесли удар беспилотниками по табачной фабрике British American Tobacco в Прилуках Черниговской области. Она является одним из крупнейших производителей и экспортеров табачных изделий в Украине.