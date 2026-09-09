Не скроешь ни машину, ни локомотив: почему "Герань-4" Seeker такие меткие, — "Флэш" (видео)

Советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов продемонстрировал "китайские решения", которые Россия использует против украинцев. Речь идет о видеокамере с 360-кратным увеличением, которую установили на реактивных дронах "Герань-4" Seeker. Также имеется тепловизор и система фиксации целей. После того как оператор зафиксирует цель, дрон летит в автоматическом режиме и поражает цель без участия человека. От него не спрячешь ни машину, ни локомотив. Как работает суперкамера на "Герань-4" и какая защита от этого оружия?

Вечером 9 сентября, после серии продолжавшихся неделю обстрелов Киева реактивными дронами, "Флеш" опубликовал видео с объяснением, почему "Герань-4" Seeker точно поражает цели. Выяснилось, что на ударных беспилотниках россияне установили китайскую видеокамеру (стабилизированную, с оптическим и цифровым зумом), лазерный дальномер, тепловизионную камеру и MESH-модемы для связи с оператором. Благодаря такому набору компонентов беспилотник может видеть цель на расстоянии 5–8 км. Оператор фиксирует объект, и далее "Герань-4" летит автономно, пояснил эксперт.

С помощью тепловизора БПЛА невозможно обмануть макетом во время атаки на локомотив, подчеркнул "Флеш". Локомотив выделяет значительно больше тепла, чем "обманка", и аппаратура это фиксирует. При этом дрон невозможно сбить с траектории с помощью системы РЭБ "Купол", поскольку на заключительном этапе он летит автономно и не использует радиоканал, который можно заглушить или перехватить.

Відео дня

"Флеш" опубликовал трёхминутное видео, в котором подробно рассказал об особенностях реактивных дронов "Герань-4":

двух- и трёхкомпонентная камера с гидростабилизированной подвеской (гимбалом);

лазерный дальномер — работает на расстоянии 5 км;

оптический зум обеспечивает 30-кратное увеличение, цифровой — 12-кратное. В итоге речь идет о 360-кратном зуме;

тепловизионная камера с матрицей 1920 на 1024 пикселей.

По словам Бескрестнова, Seeker может обнаруживать цели на расстоянии 5–8 км и хорошо видит автомобили и корабли: дальность обнаружения автомобилей — 5 км, локомотивов — ещё больше (из-за сильного теплового излучения).

"Российский оператор летит на высоте 2-5 км, обнаруживает цель, фиксирует её с помощью камеры, после чего "Шахед" автоматически наносит удар по цели. Сейчас почти все реактивные "Шахеды", которые атакуют нас, оснащены такой камерой и способны фиксировать цель, искать её и атаковать. В этом и заключается наша проблема", — сказал "Флеш".

Эксперт объяснил, как можно попытаться защитить, например, грузовики от удара такого "Шахеда". Основная рекомендация — не сосредотачивать машины в одном месте, так как их обнаружит и атакует Seeker.

"Нельзя сейчас допускать, чтобы рядом скапливалось много транспорта и грузовиков. Потому что дроны с такой камерой могут фиксировать такие места, а затем наносить удары. Это очень опасно", — слышно на видео.

Реактивные дроны РФ — подробности ударов по украинцам

Отметим, что Фокус писал о серии ударов реактивных дронов, которыми РФ атакует Украину практически без перерывов, начиная с 1 сентября. Одна из предыдущих волн ударов произошла в ночь с 7 на 8 сентября. Под ударом оказался Киев: БПЛА попал, например, в офис телеканала "Мы — Украина" и ранил нескольких журналистов.

Напоминаем, что 9 сентября в Киеве прозвучали сильные взрывы в Днепровском районе: мэр Кличко и КМВА рассказали о последствиях атаки реактивных дронов РФ.