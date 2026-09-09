В Киеве слышали громкий взрыв без тревоги: третий удар в течение дня, что известно

Около 16:00 9 сентября в Киеве раздалось несколько громких взрывов, рассказали очевидцы. Инцидент произошел на левом берегу, в Днепровском районе. Над районом поднялся столб дыма и, вероятно, начался пожар. Перед этим воздушное командование предупредило о движении БПЛА, но сигнала тревоги в столице не было. В то же время другие киевляне отметили, что между сигналом тревоги и взрывом прошло около двух минут.

Взрыв в Киеве был настолько сильным, что здание закачалось, рассказал корреспондент Фокуса. Местные власти и Военно-воздушные силы пока не комментировали инцидент в украинской столице.

Информация о взрыве в Киеве появилась также в ряде местных пабликов. При этом были опубликованы кадры с облаком дыма посреди жилого квартала. Также указано, что, возможно, произошел взрыв во дворе многоэтажного дома и что начался пожар.

Обновление 16:21 — мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Днепровском районе. В сообщении на Telegram-канале указано, что россияне нанесли удар по девятиэтажному дому.

"В 9-этажном жилом доме произошел пожар. По предварительным данным, имеются разрушения", — написал мэр.

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Обстрел Киева — Кличко о взрыве в Днепровском районе в 16:20 9 сентября Фото: Скриншот

Тем временем в сети появились фото и видео с места событий с размытой панорамой города. На одном из кадров — пожар внутри квартиры в девятиэтажном доме. Кроме того, был опубликован момент удара: в кадр на мгновение попал черный беспилотник, похожий на тот, который врезался в офис телеканала "Мы — Украина" 8 сентября, затем — громкий взрыв и облако огня и дыма посреди жилого района.

На данный момент информации о пострадавших нет.

Обстрел Киева — подробности удара дрона РФ 9 сентября

Военно-воздушные силы ВСУ предупредили о реактивном дроне РФ над Киевом: информация появилась в 16:07. При этом корреспондент Фокуса сообщил о громком звуке взрыва в 16:08, а сигнал воздушной тревоги ("желтой") звучал с 16:07 по 16:13.

Обстрел Киева — Воздушные силы о дроне РФ 9 сентября Фото: Скриншот

Отметим, что РФ могла использовать для удара по Киеву 9 сентября реактивный дрон "Герань-4"/"Шахед", который развивает скорость до 300–500 км/ч, может подниматься на высоту от 30–50 м до 7 км и стартовать, условно, в районе Брянска. Беспилотник должен был пролететь по прямой около 400 км, и во время движения его должны были засечь радары Воздушных сил, чтобы своевременно включить сигнал тревоги.

Фокус писал о предыдущих взрывах в Киеве, которые прогремели около 13:00 9 сентября. Собственный корреспондент сообщил о громких попаданиях, а местные паблики и Кличко подтвердили, что россияне обстреляли Днепровский район столицы. Как заявил мэр, БПЛА упал на крышу многоэтажного дома, и начался пожар.

Напоминаем, что в ночь на 9 сентября Вооруженные силы РФ провели очередной обстрел Украины: в направлении Николаевской области, возможно, летели баллистические ракеты "Искандер", а в направлении Днепра, Киева и Харькова — реактивные БПЛА.