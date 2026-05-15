Реактивных "Шахедов" будет в 5 раз больше: какие планы РФ на "Герань-3/4" и мини-ракету "Герань-5"

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что на сегодня Российская Федерация может изготавливать 60 тысяч обычных "Шахедов"-"Гераней-2", рассказали аналитики. Кроме того, есть возможность запускать по 500 реактивных дронов ежемесячно, то есть — 6000 в год. Реактивные БпЛА труднее сбиваются дронами-перехватчиками, и поэтому РФ планирует сосредоточиться именно на них. Какое количество реактивных "Гераней" вскоре будет атаковать украинцев: сколько их будет в день и месяц.

Согласно данным разведки, в 2025 году россияне вернулись к идее реактивных "Шахедов", которая не зашла российской армии в 2024 году, говорится в материале портала "Оборонка". Поэтому среди ударных дронов, которые запускают по Украине, становится все больше реактивных БпЛА "Герань-3", "Герань-4", и заметили даже дрон-ракету "Герань-5". Пока что пуски происходят с экспериментальных полигонов под Орлом и в Донецком аэропорту. При этом "Герань-4" и "Герань-5" уже имеют серийное производство, а "Герань-3" — на пути к этому и пойдет в серию во второй половине 2026 года. На сегодня ВС РФ могут ежедневно запускать 12-16 реактивных БпЛА, но их станет в 5 раз больше.

Собеседники "Оборонки" в ГУР рассказали, что до конца года половина ударных дронов, которые будут производиться в РФ, будут составлять именно реактивные БпЛА. Можно ориентировочно оценить, что речь идет об около 30 тыс. средств поражения, которые движутся с большей скоростью, чем обычные "Шахеды". Расчеты показывают: вместо 16 реактивных дронов сегодня будет 80 "завтра", вместо 500 в месяц — 2500, вместо 6000 в год — в пять раз больше, то есть 30 тысяч.

"Конечная же цель — довести долю реактивных дронов до 50% от общего количества "Шахедов", — говорится в статье.

Реактивные дроны — как выглядят "Герань-3" и "Герань-4" РФ Фото: Портал "Межа "Оборонка"

Реактивные дроны — детали

Какие основные различия между различными моделями реактивных "Шахедов" ВС РФ и о тактике их использования во время ударов по Украине?

"Герань-3" — модифицированный иранский дрон Shahed-238, который имеет боевую часть 50-90 кг, летит на расстояние 1000 км на скорости 370 км/ч.

"Герань-4" — скорость 500 км/ч, боевая часть и дальность — аналогичные. Аналитики объяснили, что дрон имеет лучшую аэродинамическую форму и имеет более мощный двигатель. При этом он все еще не дотягивает до иранского аналога: Shahed-238 имеет скорость 600 км/ч

"Герань-5" — это изделие в статье называют дроном-ракетой, поскольку его создали по аналогии с иранским дроном Karrar. Скорость "Герань-5" — до 600 км/ч. Особенность, которая отличает этот реактивный дрон-ракету — его могут запускать со штурмовиков Су-25, тогда как остальные аналоги — с наземных пусковых установок.

Реактивные дроны — полигон для пуска "Герань-3" и "Герань-4" РФ Фото: Портал "Межа "Оборонка"

Реактивные дроны имеют несколько систем навигации, которые успешно подавляются украинскими средствами РЭБ, говорится в статье. Ранее они использовали терминалы Starlink, но этот вариант исчез с января 2026 года. На сегодня россияне пытаются использовать ретрансляторы для связи с оператором. Максимальная дальность в таком случае — до 150 км, и такие возможности сегодня имеет треть средств поражения этого типа. Также уточняется, что особая угроза — для прифронтовых территорий и ЗРК у фронта и границы, поскольку здесь реактивные дроны работают на максимальной скорости. Зато для ударов вглубь Украины скорости меньше, и их становится легче сбить дронами-перехватчиками, написала "Оборонка".

В статье также объяснили, как ВСУ готовятся к массовым ударам реактивных "Гераней". Например, некоторые перехватчики показывают скорость 450 км/ч, которой достаточно для сбития такого типа БПЛА. Кроме того, заместитель командующего Воздушных сил Павел Елизаров сказал, что уже есть перехватчики, способные развивать скорость до 700 км/ч: модель не указана.

Отметим, Фокус писал о появлении в небе над Украиной реактивных дронов РФ. Об одном из случаев рассказала компания-производитель перехватчиков Sting. Выяснилось, что удалось сбить реактивную "Герань-4": отработал экипаж "Рубин" дивизиона "Паскуды" 1020 зенитного ракетно-артиллерийского полка.

