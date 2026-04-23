Новые перехватчики "Шершней" будут сбивать КАБы: как изменили Sting против реактивных "Шахедов"

Вооруженные силы Украины получили обновленный дрон-перехватчик Sting 2.0, который сбивает реактивные беспилотники "Шахед" Российской Федерации, рассказали меди. Вскоре появится изделие для сбивания управляемых авиабомб (КАБов), которыми россияне бьют по прифронтовым территориям. Как меняются перехватчики и что известно о шансе на обезвреживание трехтонных бомб, которые падают на Славянск и Константиновку?

У дрона Sting несколько изменили соотношение между скоростью и временем работы, и таким образом появился Sting 2.0 — новая версия перехватчика, которая может догонять российские реактивные дроны РФ, говорится в материале портала "Оборонка". Чтобы поражать КАБы, разработчики компании "Дикие шершни" уже имеют определенные идеи.

Медиа пообщалось с представителем "Диких шершней" (имя не указывается), который рассказал о пути от идеи до использования в ВСУ. Выяснилось, что в апреле 2024 года разработчики заметили запрос на перехват воздушных целей, в июне появились первые прототипы, в октябре-декабре — первые использования экипажами ВСУ, а уже весной 2025 года — первые сбития российских БпЛА. В течение двух лет устройство эволюционировало: прежде всего, получило другую силовую установку. Благодаря модернизациям он достиг скорости 315 км/ч и сверх 400 км/ч и догоняет реактивные "Шахеды". Замечается, что есть возможность наращивать скорость, но тогда возникает проблема — большая скорость это меньшее время. Поэтому появился Sting 2.0: скорость не указывается, но уточняется, что "он быстрее ровно настолько, чтобы догонять цель". Ко всему, планируется, что улучшенный дрон не будет искать цель, сказал гость портала.

Следующий шаг в развитии перехватчиков — это сбивание КАБов, говорится в материале.

"Наш конструктор уже имеет идею совсем другого борта, который потенциально может сбивать даже КАБы", — других деталей нет.

Заметим, КАБы — это авиабомбы ВС РФ, оборудованные универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), рассказало ГУР Минобороны. УМПК состоит из силовой рамы с крыльями и системой управления "СМАРТ", со спутниковой навигацией и помехозащищенной антенной "Комета". Благодаря такому снаряжению РФ получила возможность превращать обычные фугасные бомбы в управляемые: возможные варианты — на 250-3000 кг.

Дроны Sting — детали

Отметим, Фокус писал о дронах Sting от компании "Дикие шершни", которые работают на фронте. В частности, в апреле стало известно о первом пуске перехватчика с морской платформы. Пуск осуществили бойцы подразделения Nemesis. На видео показали катер с контейнером, из которого вылетает Sting. Бойцы объяснили, что благодаря новым возможностям можно сбивать российские "Шахеды", которые подлетают к Одессе и югу Украины со стороны Черного моря.

