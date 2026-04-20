Перехватчики Sting с водных платформ: как ВСУ сбивают "Шахеды" над Днепром и морем (видео)

Перехватчики Sting, которые запускаются с надводных платформ, закрыли возможность движения дронов-камикадзе "Шахед" над водоемами, реками и морем, рассказал украинский военный. Ранее россияне строили траектории, которые проходят над водой, поскольку там не могли работать мобильные огневые группы. Отныне новая тактика противовоздушной обороны (ПВО) закроет "окно" из Черного моря, и жителям юге Украины станет легче. Какие работает новая технология применения Sting против "Шахедов"?

Россияне имели "безопасный коридор" над водой, над которой сложно или невозможно работать наземным платформам, пояснил командир подразделения TERRA в 3 армейского корпуса Николай Волохов "Абдула" в эфире медиа "Апостроф". Между тем ВСУ научились запускать дроны-перехватчики с надводных платформ, и это сокращает время подлета к воздушной цели, дает возможность быстрее реагировать и является наиболее безопасным для людей.

Перехватчики ВСУ — Волохов о действиях Sting против "Шахедов"

Гость студии прежде всего отметил, что до сих пор российские "Шахеды" сбивались стрелковым оружием, дорогими ракетами и, с недавних пор, дронами-перехватчиками Sting, которые обычно запускают с твердой поверхности. Отныне перехватчики стартуют с морских платформ, и это увеличивает скорость реакции и "у "Шахеда" меньше шансов пролететь". Ввиду этого более защищенной станет Одесса и, вероятно, Киев, прозвучало в эфире. Чтобы закрыть "автобан", условно, по Днепру, будут использовать катера. Когда технологию ПВО отработают, с катеров будут взлетать десятки Sting. При этом для Харьковской области ее нет смысла применять, поскольку условия совсем другие.

По словам военного, благодаря дронам-перехватчикам, которые стартуют с земли и воды, можно будет создать "непроницаемый купол над украинскими городами" и не только над городами. Кроме того, важно, что пуски могут происходить дистанционно и поэтому экипажи мобильных огневых групп в большей безопасности. Следующий этап после старта с морских платформ — это взлет с воздушных платформ, отметил Волохов.

Перехватчики ВСУ — детали сбития "Шахеда" над морем

Заметим, 19 апреля появилось сообщение в Telegram-канале подразделения 412 бригада Nemesis о первом морском старте Sting против "Шахедов". На видео видим коробку с перехватчиком, который находится, вероятно, на палубе катера: при этом колебания судна на волнах не заметны. Через мгновение дрон стартует, и появляется запись камеры: Sting в секунду догоняет дрон-камикадзе и врезается в цель. Отмечается, что состоялись первые результативные перехваты в морской операционной зоне. Также указано, что формируется "дополнительный эшелон защиты украинских городов". Бойцы не рассказали, с каких именно надводных платформ провели запуск.

Отметим, 17 апреля стало известно о еще одном рекорде перехватчиков ВСУ Sting. Компания-производитель рассказала, что оператор беспилотника находился за границей в 2000 км от места старта. На видео с кадрами работы — успешный пуск перехватчика и результативное попадание в российский "Шахед". Уточняется, что дрон стартовал с северной границы Украины: тогда оператор должен был быть в Германии или Франции.

Напоминаем, 30 марта медиа Business Insider рассказало о развитии дронов-перехватчиков ВСУ и о возможности пусков роя, а не единичных БпЛА.