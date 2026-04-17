Пилот управлял перехватчиком STING на расстоянии 2000 км: что означает "невероятный рекорд" (видео)

Украинский пилот, находясь за границей, управлял перехватчиком STING на расстоянии 2000 км, рассказала в соцсетях компания-производитель. Оператор работал за пределами Украины, а дрон находился на северной границе. Какие новые возможности открывает эта технология?

Рекордную спецмиссию выполнил дрон HORNET VISION Ctrl, говорится в сообщении "Диких шершней" в соцсети X. Дрон-перехватчик уже пошел в серию и им смогут пользоваться операторы ВСУ. Предыдущий рекорд — на 500 км: в начале апреля боец Роман с позывным "Халк" подразделения "Булава" сбил два "Шахеда".

На видео, опубликованном компанией-разработчиком, видим ноутбук, на котором работает система управления Sting. Оператор подает команду, в ответ перехватчик поднимается в воздух и летит в указанном направлении. Слышно, что скорость 820 — не ясно, в каких единицах измерения. В кадр попал пульт управления, которому подчинялся дрон-перехватчик на расстоянии 2000 км.

На записи видна панорама земной поверхности, но не указано, где именно происходят события. Если считать, что речь идет о северной границе Украины в районе Черниговской области, откуда залетают "Шахеды" РФ, то оператор Sting должен быть в районе Франции или Германии на дальнем западе Европы. Если же перехватчик взлетал ближе к западным областям Украины, то оператор должен сидеть почти в Испании.

Перехватчики ВСУ — с какого расстояния управляют дронами Sting

Между тем предыдущие результаты перехватчиков ВСУ — оператор находился на расстоянии 36 км от дрона: это произошло в начале марта 2026 года. Видим, в каком темпе улучшаются технологии перехвата: рост в 55 раз в течение полутора месяцев.

