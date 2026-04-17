Пілот керував перехоплювачем STING на відстані 2000 км: що означає "неймовірний рекорд" (відео)

Український пілот, перебуваючи за кордоном, керував перехоплювачем STING на відстані 2000 км, розповіла у соцмережах компанія-виробник. Оператор працював за межами України, а дрон перебував на північному кордон. Які нові можливості відкриває ця технологія?

Рекордну спецмісію виконав дрон HORNET VISION Ctrl, ідеться у дописі "Диких шершнів" у соцмережі X. Дрон-перехоплювач вже пішов у серію і ним зможуть користуватись оператори ЗСУ. Попередній рекорд — на 500 км: на початку квітня боєць Роман з позивним "Халк" підрозділу "Булава" збив два "Шахеди".

На відео, опублікованому компанією-розробником, бачимо ноутбук, на якому працює система керування Sting. Оператор подає команду, у відповідь перехоплювач здіймається у повітря та летить у вказаному напрямку. Чути, що швидкість 820 — не ясно, у яких одиницях вимірювання. У кадр потрапив пульт керування, якому підкорявся дрон-перехоплювач на відстані 2000 км.

На записі видно панораму земної поверхні, але не вказано, де саме відбуваються події. Якщо вважати, що ідеться про північний кордон України в районі Чернігівської області, звідки залітають "Шахеди" РФ, то оператор Sting мав би бути в районі Франції чи Німеччини на далекому заході Європи. Якщо ж перехоплювач злітав ближче до західних областей України, то оператор мав би сидіти майже в Іспанії.

Перехоплювачі ЗСУ — з якої відстані керують дронами Sting

Перехоплювачі ЗСУ — деталі

Тим часом попередні результати перехоплювачів ЗСУ — оператор перебував на відстані 36 км від дрона: це відбулось на початку березня 2026 року. Бачимо, у якому темпі покращуються технології перехоплення: зростання у 55 разів протягом півтора місяця.

