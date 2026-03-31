Украина создает рои перехватчиков для сбивания "Шахедов": как работает сеть дронов, — BI

Разработчики из украинского кластера военных технологий Brave1 работают над созданием роя перехватчиков, которые будут сбивать дроны-камикадзе "Шахед" Российской Федерации почти без участия человека, говорится в материале издания Business Insider. Ближайший к воплощению сценарий — когда один оператор управляет сразу несколькими перехватчиками. Как украинские дроны-перехватчики переходят на новый технологический уровень?

Украинские инженеры переходят на новый уровень развития перехватчиков, поскольку рои дронов будут лучше защищать территорию от налетов "Шахедов" РФ, говорится в статье BI. Журналисты пообщались с неназванным представителем Brave1, который рассказал о сразу нескольких компаниях, которые работают над созданием роя для работы в автоматизированном режиме. В материале не называются названия компаний, имеющих отношение к этой идее.

Работы ведутся в двух направлениях, пояснил собеседник медиа. Первое направление — один оператор сможет на месте или дистанционно управлять роем перехватчиков. Второе — дроны будут "общаться" между собой для лучшей отработки по российской цели. Ближайший к реализациям — первый вариант, уточнил представитель кластера.

"Brave1 сказал, что первый из этих двух сценариев ближе к реализации и масштабируемому боевому применению", — написало медиа.

В статье BI приведено минимальное описание новой системы, которая может стать частью так называемой "малой ПВО". Выяснилось, что дорабатывают определенные компоненты для работы роя перехватчиков. Эти компоненты обеспечат связь между БпЛА и наземной станцией управления, связь между дронами, обнаружение и распознавание целей, наведение на цель и тому подобное. Цель разработки — чтобы оператор контролировал процесс, а не управлял непосредственно дроном, и чтобы довести эффективность попадания до уровня один перехватчик на один "Шахед".

"Brave1 заявила, что ее целью является обеспечение полностью автономного перехвата, при этом оставляя людей в цикле целевого контроля, облегчая нагрузку пилотов, а не заменяя их", — говорится в статье.

Медиа привело комментарий представителя компании "Дикие шершни", которая создала перехватчик Sting. Собеседник журналистов объяснил, что рой дронов — это технология дистанционной борьбы, в противовес нынешнему "примитивному алгоритму".

Перехватчики ВСУ — детали

Отметим, Фокус писал о перехватчиках ВСУ, которые используются в системе ПВО для сбивания российских "Шахедов". Перечень таких БпЛА привели западные аналитики, изучая возможность использования перехватчиков во время войны в Иране. В поле зрения аналитиков оказалось четыре основных варианта, о которых чаще всего упоминали в инфопространстве, — это P1-SUN (имеет скорость до 450 км/ч), Sting (340 км/ч), Octopus-100 (300 км/ч), Bullet (около 300 км/ч).

Между тем в ноябре 2025 года медиа писали о французской экспериментальной системе ПВО от компании Atreyd. Принцип ее работы заключался в том, что группа FPV-дронов в ответ на появление "Шахеда" по команде ИИ будет подниматься в воздух и формировать "стену дронов" для подрыва российского БпЛА.

Напоминаем, 30 марта глава Минобороны Украины Михаил Федоров рассказал о другом автоматизированном способе борьбы с ударными дронами ВС РФ — о роботизированных турелях, которые могут использоваться как частная ПВО.