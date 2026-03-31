Україна створює рої перехоплювачів для збиття "Шахедів": як працює мережа дронів, — BI

Розробники з українського кластера військових технологій Brave1 працюють над створенням рою перехоплювачів, які збиватимуть дрони-камікадзе "Шахед" Російської Федерації майже без участі людини, ідеться у матеріалі видання Business Insider. Найближчий до втілення сценарій — коли один оператор керує відразу кількома перехоплювачами. Як українські дрони-перехоплювачі переходять на новий технологічний рівень?

Українські інженери переходять на новий рівень розвитку перехоплювачів, оскільки рої дронів краще захищатимуть територію від нальотів "Шахедів" РФ, ідеться у статті BI. Журналісти поспілкувались з неназваним представником Brave1, який розповів про відразу кілька компаній, які працюють над створенням рою для роботи в автоматизованому режимі. У матеріалі не називають назви компаній, дотичних до цієї ідеї.

Роботи ведуться у двох напрямках, пояснив співрозмовник медіа. Перший напрямок — один оператор зможе на місці або дистанційно керувати роєм перехоплювачів. Другий — дрони "спілкуватимуться" між собою для кращого відпрацювання по російській цілі. Найближчий до реалізацій — перший варіант, уточнив представник кластера.

"Brave1 сказав, що перший із цих двох сценаріїв ближчий до реалізації та масштабованого бойового застосування", — написало медіа.

У статті BI наведено мінімальний опис нової системи, яка може стати частиною так званої "малої ППО". З'ясувалось, що допрацьовують певні компоненти для роботи рою перехоплювачів. Ці компоненти забезпечать зв'язок між БпЛА та наземною станцією керування, зв'язок між дронами, виявлення та розпізнавання цілей, наведення на ціль тощо. Мета розробки — щоб оператор контролював процес, а не керував безпосередньо дроном, та щоб довести ефективність влучання до рівня один перехоплювач на один "Шахед".

"Brave1 заявила, що її метою є забезпечення повністю автономного перехоплення, водночас залишаючи людей у ​​циклі цільового контролю, полегшуючи навантаження пілотів, а не замінюючи їх", — ідеться у статті.

Медіа навело коментар представника компанії "Дикі шершні", яка створила перехоплювач Sting. Співрозмовник журналістів пояснив, що рій дронів — це технологія дистанційної боротьби, на противагу теперішньому "примітивному алгоритму".

Перехоплювачі ЗСУ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про перехоплювачі ЗСУ, які використовуються у системі ППО для збиття російських "Шахедів". Перелік таких БпЛА навели західні аналітики, вивчаючи можливість використання перехоплювачів під час війни в Ірані. У полі зору аналітиків опинилось чотири основні варіанти, про які найчастіше згадували в інфопросторі — це P1-SUN (має швидкість до 450 км/год), Sting (340 км/год), Octopus-100 (300 км/год), Bullet (близько 300 км/год).

Тим часом у листопаді 2025 року медіа писали про французьку експериментальну систему ППО від компанії Atreyd. Принцип її роботи полягав у тому, що група FPV-дронів у відповідь на появу "Шахеда" по команді ШІ здійматимуться у повітря та формуватимуть "стіну дронів" для підриву російського БпЛА.

Нагадуємо, 30 березня глава Міноборони України Михайло Федоров розповів про інший автоматизований спосіб боротьби з ударними дронами ЗС РФ — про роботизовані турелі, які можуть використовуватись як приватна ППО.