Перехоплювачі Sting з водних платформ: як ЗСУ збивають "Шахеди" над Дніпром та морем (відео)

Перехоплювачі Sting, які запускаються з надводних платформ, закрили можливість руху дронів-камікадзе "Шахед" над водоймами, річками та морем, розповів український військовий. Раніше росіяни будували траєкторії, які проходять над водою, оскільки там не могли працювати мобільні вогневі групи. Відтепер нова тактика протиповітряної оборони (ППО) закриє "вікно" з Чорного моря і жителям півдні України стане легше. Які працює нова технологія застосування Sting проти "Шахедів"?

Росіяни мали "безпечний коридор" над водою, над якою складно чи неможливо працювати наземним платформам, пояснив командир підрозділу TERRA у 3 армійського корпусу Микола Волохов "Абдула" в ефірі медіа "Апостроф". Тим часом ЗСУ навчились запускати дрони-перехоплювачі з надводних платформ, і це скорочує час підльоту до повітряної цілі, дає можливість швидше реагувати і є найбільш безпечним для людей.

Гість студії найперше зауважив, що до сьогодні російські "Шахеди" збивались стрілецькою зброєю, дорогими ракетами й, віднедавна, дронами-перехоплювачами Sting, які зазвичай запускають з твердої поверхні. Відтепер перехоплювачі стартують з морських платформ, і це збільшує швидкість реакції і "у "Шахеда" менше шансів пролетіти". З огляду на це більш захищеною стане Одесою та, ймовірно, Київ, пролунало в ефірі. Щоб закрити "автобан", умовно, по Дніпру, використовуватимуть катери. Коли технологію ППО відпрацюють, з катерів злітатимуть десятки Sting. При цьому для Харківської області її немає змісту застосовувати, оскільки умови зовсім інші.

Зі слів військового, завдяки дронам-перехоплювачам, які стартують з землі та води, можна буде створити "непроникний купол над українськими містами", і не лише над містами. Крім того, важливо, що пуски можуть відбуватися дистанційно і тому екіпажі мобільних вогневих груп у більшій безпеці. Наступний етап після старту з морських платформ — це зліт з повітряних платформ, зауважив Волохов.

Перехоплювачі ЗСУ — деталі збиття "Шахеда" над морем

Зауважмо, 19 квітня з'явився допис у Telegram-каналі підрозділу 412 бригада Nemesis про перший морський старт Sting проти "Шахедів". На відео бачимо коробку з перехоплювачем, який перебуває, ймовірно, на палубі катера, при цьому коливання судна на хвилях не помітна. За мить дрон стартує, і з'являється запис камери: Sting в секунду наздоганяє дрон-камікадзе та врізається в ціль. Наголошується, що відбулись перші результативні перехоплення в морській операційній зоні. Також вказано, що формується "додатковий ешелон захисту українських міст". Бійці не розповіли, з яких саме надводних платформ провели запуск.

Зазначимо, 17 квітня стало відомо про ще один рекорд перехоплювачів ЗСУ Sting. Компанія-виробник розповіла, що оператор безпілотника перебував за кордоном за 2000 км від місця старту. На відео з кадрами роботи — успішний пуск перехоплювача та результативне влучання у російський "Шахед". Уточнюється, що дрон стартував з північного кордону України: тоді оператор мав бути в Німеччині чи Франції.

Нагадуємо, 30 березня медіа Business Insider розповіло про розвиток дронів-перехолювачів ЗСУ і про можливість пусків рою, а не одиничних БпЛА.