США показали гигантский морской дрон Spectre с Tomahawk и 43-метровым парусом (фото)

Армия Соединенных штатов Америки получит два варианта гигантского морского дрона Spectre, над созданием которого работает компания Saildrone. Ударный дрон имеет длину 52 м и выдержит пуск ракет Tomahawk. Другая конфигурация, разведывательный дрон, оборудована парусом высотой в 15-этажку и используется для дистанционного слежения за кораблями противника. Чем интересны новейшие разработки, которые могут помочь Вашингтону вести морскую войну?

Американская компания Saildrone создала дрон-парусник Spectre Silent Endurance и дрон-платформу для Tomahawk Spectre Stealth Strike, рассказали на портале Defense Express. Spectre Silent Endurance с парусом в 43 м имеет запас хода в 14 800 км, который позволит без остановки пройти из Нью-Йорка в Лондон и вернуться обратно. Между тем Spectre Stealth Strike имеет платформу с грузоподъемностью 70 тонн: с палубы можно запускать ракеты Tomahawk, SM-6 или противолодочные ASROC.

На портале рассказали, что в 2025 году стало известно о намерении Saildrone интегрировать на морские дроны пусковые установки Mk 70 и JAGM Quad Launcher. При этом вспомнили, что предыдущую меньшую модель дрона-парусника, семиметровый Saildrone Explorer, чуть не похитили боевиками Ирана в 2022 году. Учитывая такие угрозы, новые разработки, вероятно, решили оборудовать серьезным оружием и переделать. 43-метровый парус сделал 52-метровый морской беспилотник бесшумным и увеличивал дальность, но зато он становился слишком заметным. Этого недостатка нет в пусковой для Tomahawk: есть бронированный катер, на котором установили две направляющие для ракет.

Обновленная версия дрона-парусника Spectre Silent Endurance также несколько переработали. Морской беспилотник получит дополнительное оборудование для противолодочной борьбы, рассказали на портале.

Основные характеристики дронов Spectre:

физические размеры — длина 52 м, высота паруса 43 м;

скорость — до 55 км/ч на двигателях, до 22 км/ч под парусами;

дальность — 14 800 км (данные для дрона-парусника);

вес — 250 тонны;

грузоподъемность — 70 тонн для Spectre Stealth Strike;

конструкция — дроны Spectre имеют два электрических и два дизельных двигателя. Кроме того, Silent Endurance может двигаться под парусом. В то же время, внешне не заметно, есть ли на беспилотнике средства для защиты от воздушных ударов — не видим зенитных установок, пулеметов и тому подобное.

Аналитики добавили, что дрон Spectre — это многофункциональная модульная морская платформа, поскольку каждую из моделей можно превратить в другую, доставив или сняв определенные узлы.

На портале Saildrone есть подробная информация о морских дронах Spectre, которые предлагают вниманию ВМС США. Указывается, что новая разработка закроет потребность Вашингтона в непрерывном патрулировании ключевых точек для защиты надводных и подводных объектов. Разработчики заверили, что изобретение с грузом в 25 тонн и на скорости 46 км/ч может пройти 6 тыс. км в спокойном море и 5 тыс. км при умеренном волнении. Ко всему на борту можно разместить два 12-метровых контейнера или пять шестиметровых: а максимальная нагрузка действительно 70 тонн. Уточняется, что груз плотно прикрыт бортами и внутрь не проникает вода. Данных о мерах защиты нет.

Между тем аналитики Defense Express рассказали, что первые испытания гигантских морских дронов состоятся в начале 2027 года. Если все будет хорошо, то запланированные мощности — по пять устройств в год.

Отметим, 7 апреля Фокус писал о новом морском дроне Украины — о модели "Лилея". Устройство успешно прошло испытания, а его основные задачи — десантирование, разведка, снабжение, диверсионные миссии.

Напоминаем, в феврале Минобороны РФ показало владелец морской дрон под названием "Скорлупа", который является беспилотником-"маткой" на оптоволоконном управлении.