США показали гігантський морський дрон Spectre із Tomahawk та 43-метровим вітрилом (фото)

Армія Сполучених штатів Америки отримає два варіанти гігантського морського дрона Spectre, над створенням якого працює компанія Saildrone. Ударний дрон має довжину 52 м і витримає пуск ракет Tomahawk. Інша конфігурація, розвідувальний дрон, обладнана вітрилом висотою у 15-поверхівку та використовується для дистанційного стеження за кораблями противника. Чим цікаві новітні розробки, які можуть допомогти Вашингтону вести морську війну?

Американська компанія Saildrone створила дрон-вітрильник Spectre Silent Endurance та дрон-платформу для Tomahawk Spectre Stealth Strike, розповіли на порталі Defense Express. Spectre Silent Endurance з вітрилом в 43 м має запас ходу у 14 800 км, який дозволить без зупинки пройти з Нью-Йорка до Лондона і повернутись назад. Тим часом Spectre Stealth Strike має платформу з вантажопідйомністю 70 тонн: з палуби можна запускати ракети Tomahawk, SM-6 або протичовнові ASROC.

Tomahawk та дрони США — кадри з морськими безпіотниками Spectre від Saildrone

На порталі розповіли, що у 2025 році стало відомо про намір Saildrone інтегрувати на морські дрони пускові установки Mk 70 та JAGM Quad Launcher. При цьому згадали, що попередню меншу модель дрона-вітрильника, семиметровий Saildrone Explorer, ледве не викрали бойовиками Ірану у 2022 році. З огляду на такі загрози нові розробки, ймовірно, вирішили обладнати серйозною зброєю та переробити. 43-метрове вітрило зробило 52-метровий морський безпілотник безшумним та збільшувало дальність, але натомість він ставав надто помітним. Цього недоліку немає пускова для Tomahawk: є броньований катер, на якому встановили дві направляючі для ракет.

Tomahawk та дрони США — Spectre Stealth Strike з Tomahawk Фото: Saildrone

Оновлена версія дрона-вітрильника Spectre Silent Endurance також дещо переробили. Морський безпілотник отримає додаткове обладнання для протичовнової боротьби, розповіли на порталі.

Tomahawk та дрони США — Spectre Silent Endurance з вітрилом 43 м Фото: Saildrone

Основні характеристики дронів Spectre:

фізичні розміри — довжина 52 м, висота вітрила 43 м;

швидкість — до 55 км/год на двигунах, до 22 км/год під вітрилами;

дальність — 14 800 км (дані для дрона-вітрильника);

вага — 250 тонни;

вантажопідйомність — 70 тонн для Spectre Stealth Strike;

конструкція — дрони Spectre мають два електричних та два дизельних двигуни. Крім того, Silent Endurance може рухатись під вітрилом. Водночас, зовні не помітно, чи є на безпілотнику засоби для захисту від повітряних ударів — не бачимо зенітних установок, кулеметів тощо.

Аналітики додали, що дрон Spectre — це багатофункціональна модульна морська платформа, оскільки кожну з моделей можна перетворити на іншу, доставивши чи знявши певні вузли.

Tomahawk та дрони США — деталі

На порталі Saildrone є докладна інформація про морські дрони Spectre, які пропонують увазі ВМС США. Вказується, що нова розробка закриє потребу Вашингтона у безперервному патрулюванні ключових точок для захисту надводних та підводних об'єктів. Розробники запевнили, що винахід з вантажем у 25 тонн і на швидкості 46 км/год може пройти 6 тис. км у спокійному морі та 5 тис. км при помірному хвилюванні. До всього на борту можна розмістити два 12-метрових контейнери або п'ять шестиметрових: а максимальне навантаження справді 70 тонн. Уточнюється, що вантаж щільно прикритий бортами й в ередину не проникає вода. Даних про заходи захисту немає.

Тим часом аналітики Defense Express розповіли, що перші випробування гігантських морських дронів відбудуться на початку 2027 року. Якщо все буде гаразд, то заплановані потужності — по п'ять пристроїв на рік.

Зазначимо, 7 квітня Фокус писав про новий морський дрон України — про модель "Лілея". Пристрій успішно пройшов випробування, а його основні завдання — десантування, розвідка, постачання, диверсійні місії.

Нагадуємо, у лютому Міноборони РФ показало власник морський дрон під назвою "Скорлупа", який є безпілотником-"маткою" на оптоволоконному керуванні.