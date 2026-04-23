Украина получила первую партию тяжелых дронов Windracers: кадры полета возле ЛБЗ (видео)

Тяжелый дрон Windracers вошел в пакет из 120 тысяч беспилотников, которые Великобритания начала предоставлять Украине в начале апреля 2026 года, рассказала компания-производитель. Между тем в сети появились кадры полета БпЛА на линии фронта: десятиметровый "мини-самолет" летел, сбросив груз в нужном месте.

Великобритания уже отправила Украине первую партию тяжелых дронов Windracers, говорится в Telegram-канале "Соняшник", связанном с Воздушными силами ВСУ. На семисекундном видео — гигантский беспилотник, который направляется в неизвестном направлении без груза. При этом отмечается, что устройство может нести любой груз весом 150 кг и пронести его на расстояние 2000 км.

Дрон Windracers — полет над ЛБЗ, кадры появились 23 апреля 2026 года

Между тем информация компании-производителя Windracers об участии в программе Британии помощи Украине появились в сети 15 апреля. Отмечается, что речь идет о пакете в 120 тысяч БпЛА, первую часть которого отправили ВСУ в начале апреля 2026 года (другие дроны предоставят Tekever, Malloy Aeronautics и другие).

"Как независимая автономная суверенная система, созданная в Великобритании, Windracers ULTRA предоставляет Украине устойчивую платформу двойного назначения для тяжелой грузоподъемности, что обеспечивает оперативную воздушную поддержку на большие расстояния", — указано в заявлении на портале компании.

Windracers не публиковало новой информации о предоставлении новой партии вадких дронов Украине. Зато руководитель производственного подразделения Joe Roberts заявил, что они готовятся выпускать сотни таких изделий в год и при этом будут предоставлять функцию "технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта".

Дрон Windracers — что известно

Windracers ULTRA - тяжелые дроны британского производства, о появлении которых на фронте в Украине впервые стало известно в 2023 году.

Основные характеристики дрона Windracers ULTRA( согласно данным портала The Defensewatch):

физические размеры — длина 6,5, размах крыльев 10 м;

грузоподъемность — 150-200 кг при общем взлетном весе 450-600 кг;

дальность — около 2 тыс. км на высоте до 3 км;

время в полете — около 10 ч;

скорость — около 145 км/ч;

особенности конструкции — двухмоторный (работает на бензине), фиксированное крыло, автономность, возможность работы в экстремальных условиях. Также отмечают отсутствие защитных систем;

цена — не известна, но на The Defensewatch отметили, что она наименьшая для сегмента тяжелых дронов.

Дрон Windracers — как выглядит грузовой беспилотник Британии Фото: Windracers

Отметим, в апреле 2026 года Великобритания сообщила о соглашении на поставку 120 тыс. дронов Украине: в перечне был указан беспилотник. В то же время, Минобороны РФ опубликовало заявление, в котором пригрозило британским и другим европейским компаниям, которые производят оружие для украинцев: перечня из 21 позиции Windracers не было.

Напоминаем, в марте в Британии показали дрон Partridge, по очертаниям и характеристикам похожий на российско-иранский "Шахед", которым бьют по Украине.