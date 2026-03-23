"Это копия "Шахеда": в Британии показали испытания нового беспилотника (видео)

В Великобритании испытывают беспилотный летательный аппарат, визуально очень напоминающий иранский "Шахед".

Британские дроны, похожие на "Шахеды", вероятно, используются для тренировки сил противовоздушной обороны. Об этом написал журналист и военный обозреватель Габриэле Молинелли в социальной сети X.

"Насколько я могу судить, это копия "Шахеда", которая вероятнее всего, является частью проекта Pj EFFINGO", — написал Молинелли.

Как отмечает эксперт, компания Saab UK поделилась изображением этого беспилотника, упомянув ключевую роль BlueBear в разработке решений для моделирования угроз. Известно как минимум о двух БПЛА, которые используются как реалистичные мишени.

По данным "Милитарного", в составе британской армии упомянутый дрон получил название Partridge. Один из таких беспилотников продемонстрировали королю Чарльзу III во время его визита на остров Торней в Хэмпшире.

Испытания дрона Partridge Фото: SAAB

