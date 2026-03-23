"Це копія "Шахеда": у Британії показали випробування нового безпілотника (відео)

У Великій Британії випробовують безпілотний літальний апарат, що візуально дуже нагадує іранський «Шахед».

Британські дрони, схожі на "Шахеди", ймовірно, використовуються для тренування сил протиповітряної оборони. Про це написав журналіст та військовий оглядач Габріеле Молінеллі у соціальній мережі X.

Візит Чарльза III на острів Торней

"Наскільки я можу судити, це копія "Шахеда", яка найімовірніше, є частиною проекту Pj EFFINGO", — написав Молінеллі.

Як зазначає експерт, компанія Saab UK поділилась зображенням цього безпілотника, згадавши ключову роль BlueBear у розробці рішень для моделювання загроз. Відомо щонайменше про два БПЛА, які використовуються як реалістичні мішені.

За даними "Мілітарного", у складі британської армії згаданий дрон отримав назву Partridge. Один з таких безпілотників продемонстрували королю Чарльзу III під час його візиту на острів Торней у Гемпширі.

Випробування дрона Partridge Фото: SAAB

