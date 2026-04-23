Україна отримала першу партію важких дронів Windracers: кадри польоту біля ЛБЗ (відео)

Важкий дрон Windracers увійшов у пакет зі 120 тисяч безпілотників, які Британія почала надавати Україні на початку квітня 2026 року, розповіла компанія-виробник. Тим часом у мережі з'явились кадри польоту БпЛА на лінії фронту: десятиметровий "мінілітак" летів, скинувши вантаж у потрібному місці.

Британія вже відправила Україні першу партію важких дронів Windracers, ідеться у Telegram-каналі "Соняшник", пов'язаному з Повітряними силами ЗСУ. На семисекундному відео — гігантський безпілотник, який прямує у невідомому напрямку без вантажу. При цьому зауважується, що пристрій може нести будь-який вантаж вагою 150 кг та пронести його на відстань 2000 км.

Дрон Windracers — політ над ЛБЗ, кадри з'явились 23 квітня 2026 року

Тим часом інформація компанії-виробника Windracers про участь у програмі Британії допомоги Україні з'явились у мережі 15 квітня. Наголошується, що ідеться про пакет у 120 тисяч БпЛА, першу частину якого відправили ЗСУ на початку квітня 2026 року (інші дрони нададуть Tekever, Malloy Aeronautics та інші).

"Як незалежна автономна суверенна система, створена у Великій Британії, Windracers ULTRA надає Україні стійку платформу подвійного призначення для важкої вантажопідйомності, що забезпечує оперативну повітряну підтримку на великі відстані", — вказано у заяві на порталі компанії.

Windracers не публікувало нової інформації про надання нової партії вадких дронів Україні. Натомість керівник виробничого підрозділу Joe Roberts заявив, що вони готуються випускати сотні таких виробів на рік і що при цьому надаватимуть функцію "технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту".

Дрон Windracers — що відомо

Windracers ULTRA — важкі дрони британського виробництва, про появу яких на фронті в Україні вперше стало відомо у 2023 році.

Основні характеристики дрона Windracers ULTRA (згідно з даними порталу The Defensewatch):

фізичні розміри — довжина 6,5, розмах крил 10 м;

вантажопідйомність — 150-200 кг при загальній злітній вазі 450-600 кг;

дальність — близько 2 тис. км на висоті до 3 км;

час у польоті — близько 10 год;

швидкість — близько 145 км/год;

особливості конструкції — двомоторний (працює на бензині), фіксоване крило, автономність, можливість роботи в екстремальних умовах. Також відзначають відсутність захисних систем;

ціна — не відома, але на The Defensewatch зауважили, що вона найменша для сегмента важких дронів.

Дрон Windracers — як виглядає вантажний безпілотник Британії Фото: Windracers

Зазначимо, у квітні 2026 року Британія повідомила про угоду на постачання 120 тис. дронів Україні: у переліку був вказаний безпілотник. Водночас, Міноборони РФ опублікувало заяву, у якій пригрозило британським та іншим європейським компаніям, які виробляють зброю для українців: переліку з 21 позиції Windracers не було.

Нагадуємо, у березні у Британії показали дрон Partridge, за обрисами та характеристиками схожий на російсько-іранський "Шахед", яким б'ють по Україні.