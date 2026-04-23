Нові перехоплювачі "Шершнів" збиватимуть КАБи: як модернізували Sting проти реактивних "Шахедів"

Збройні сили України отримали оновлений дрон-перехоплювач Sting 2.0, який збиває реактивні безпілотники "Шахед" Російської Федерації, розповіли медіа. Незабаром з'явиться виріб для збиття керованих авіабомб (КАБів), якими росіяни б'ють по прифронтових територіях. Як змінюються перехоплювачі та що відомо про шанс на знешкодження тритонних бомб, які падають на Слов'янськ та Костянтинівку?

У дрона Sting дещо змінили співвідношення між швидкістю та часом роботи, і таким чином з'явився Sting 2.0 — нова версія перехоплювача, яка може наздоганяти російські реактивні дрони РФ, ідеться у матеріалі порталу "Оборонка". Щоб уражати КАБи, розробники компанії "Дикі шершні" вже мають певні ідеї.

Медіа поспілкувалось з представником "Диких шершнів" (ім'я не вказується), який розповів про шлях від ідеї до використання в ЗСУ. З'ясувалось, що у квітні 2024 року розробники помітили запит на перехоплення повітряних цілей, у червні з'явились перші прототипи, у жовтні-грудні — перші використання екіпажами ЗСУ, а вже весною 2025 року — перші збиття російських БпЛА. Протягом двох років пристрій еволюціонував: найперше, отримав іншу силову установку. Завдяки модернізаціям він досягнув швидкості 315 км/год і понаді 400 км/год і наздоганяє реактивні "Шахеди". Зауважується, що є можливість нарощувати швидкість, але тоді виникає проблема — більша швидкість це менший час. Тому з'явився Sting 2.0: швидкість не вказується, але уточнюється, що "він швидший рівно настільки, щоб наздоганяти ціль". До всього, планують, що покращений дрон не шукатиме ціль, сказав гість порталу.

Відео дня

Наступний крок у розвитку перехоплювачів — це збиття КАБів, ідеться у матеріалі.

"Наш конструктор вже має ідею зовсім іншого борта, який потенційно може збивати навіть КАБи", — інших деталей немає.

Зауважмо, КАБи — це авіабомби ЗС РФ, обладнані універсальним модулем планерування та корекції (УМПК), розповіло ГУР Міноборони. УМПК складається з силової рами з крилами та системою керування "СМАРТ", з супутниковою навігацією та завадозахищеною антеною "Комета". Завдяки такому спорядженню РФ отримала можливість перетворювати звичайні фугасні бомби у керовані: можливі варіанти — на 250-3000 кг.

Дрони Sting — деталі

Зазначимо, Фокус писав про дрони Sting від компанії "Дикі шершні", які працюють на фронті. Зокрема, у квітні стало відомо про перший пуск перехоплювача з морської платформи. Пуск здійснили бійці підрозділу Nemesis. На відео показали катер з контейнером, з якого вилітає Sting. Бійці пояснили, що завдяки новим можливостям можна збивати російські "Шахеди", які підлітають до Одеси та півдня України з боку Чорного моря.

