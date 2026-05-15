Реактивних "Шахедів" буде в 5 разів більше: які плани РФ на "Герань-3/4" і мініракету "Герань-5"

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що на сьогодні Російська Федерація може виготовляти 60 тисяч звичайних "Шахедів"-"Гераней-2", розповіли аналітики. Крім того, є можливість запускати по 500 реактивних дронів щомісяця, тобто — 6000 на рік. Реактивні БпЛА важче збиваються дронами-перехоплючами, і тому РФ планує зосередитись саме на них. Яка кількість реактивних "Гераней" незабаром атакуватиме українців: скільки їх буде на день та місяць.

Згідно з даними розвідки, у 2025 році росіяни повернулись до ідеї реактивних "Шахедів", яка не зайшла російській армії у 2024 році, ідеться у матеріалі порталу "Оборонка". Тому серед ударних дронів, які запускають по Україні, стає все більше реактивних БпЛА "Герань-3", "Герань-4", і помітили навіть дрон-ракету "Герань-5". Поки що пуски відбуваються з експериментальних полігонів під Орлом та в Донецькому аеропорту. При цьому "Герань-4" та "Герань-5" вже мають серійне виробництво, а "Герань-3" — на шляху до цього і піде в серію в другій половині 2026 року. Станом на сьогодні ЗС РФ можуть щодня запустити 12-16 реактивних БпЛА, але їх стане у 5 разів більше.

Співрозмовники "Оборонки" в ГУР розповіли, що до кінця року половина ударних дронів, які виготовлятимуться у РФ, становитимуть саме реактивні БпЛА. Можна орієнтовно оцінити, що ідеться про близько 30 тис. засобів ураження, які рухаються з більшою швидкістю, ніж звичайні "Шахеди". Розрахунки показують: замість 16 реактивних дронів сьогодні буде 80 "завтра", замість 500 на місяць — 2500, замість 6000 на рік — у п'ять разів більше, тобто 30 тисяч.

"Кінцева ж мета – довести частку реактивних дронів до 50% від загальної кількості "Шахедів", — ідеться у статті.

Реактивні дрони — як виглядають "Герань-3" та "Герань-4" РФ Фото: Портал "Межа "Оборонка"

Реактивні дрони — деталі

Які основні відмінності між різними моделями реактивних "Шахедів" ЗС РФ та про тактику їхнього використання під час ударів по Україні?

"Герань-3" — модифікований іранський дрон Shahed-238, який має бойову частину 50-90 кг, летить на відстань 1000 км на швидкості 370 км/год.

"Герань-4" — швидкість 500 км/год, бойова частина та дальність — аналогічні. Аналітики пояснили, що дрон має кращу аеродинамічну форму та має потужніший двигун. При цьому він все ще не дотягує до іранського аналога: Shahed-238 має швидкість 600 км/год

"Герань-5" — цей виріб у статті називають дроном-ракетою, оскільки його створили за аналогією до іранського дрона Karrar. Швидкість "Герань-5" — до 600 км/год. Особливість, яка вирізняє цей реактивний дрон-ракету — його можуть запускати зі штурмовиків Су-25, тоді як решта аналогів — з наземних пускових установок.

Реактивні дрони — полігон для пуску "Герань-3" та "Герань-4" РФ Фото: Портал "Межа "Оборонка"

Реактивні дрони мають кілька систем навігації, які успішно пригнічуються українськими засобами РЕБ, ідеться у статті. Раніше вони використовували термінали Starlink, але цей варіант зник з січня 2026 року. На сьогодні росіяни намагаються використовувати ретранслятори для зв’язку з оператором. Максимальна дальність у такому випадку — до 150 км, і такі можливості сьогодні має третина засобів ураження цього типу. Також уточнюється, що особлива загроза — для прифронтових територій та ЗРК біля фронту та кордону, оскільки тут реактивні дрони працюють на максимальній швидкості. Натомість для ударів вглиб України швидкості менші, і їх стає легше збити дронами-перехоплювачами, написала "Оборонка".

У статті також пояснили, як ЗСУ готуються до масових ударів реактивних "Гераней". Наприклад, деякі перехоплювачі показують швидкість 450 км/год, якої достатньо для збиття такого типу БПЛА. Крім того, заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров сказав, що вже є перехоплювачі, здатні розвивати швидкість до 700 км/год: модель не вказана.

Зазначимо, Фокус писав про появу у небі над Україною реактивних дронів РФ. Про один з випадків розповіла компанія-виробник перехоплювачів Sting. З'ясувалось, що вдалось збити реактивну "Герань-4": відпрацював екіпаж "Рубін" дивізіону "Паскуди" 1020 зенітного ракетно-артилерійського полку.

