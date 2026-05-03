Швидкість до 500 км/год: українські військові збили новітній реактивний дрон РФ (відео)

Екіпаж "Рубін" дивізіону "Паскуди" 1020 зенітного ракетно-артилерійського полку збив російський дрон із реактивним двигуном. Ліквідація ворожого БПЛА відбувалася віддалено.

Військові 1020 ЗРАП знищили у повітрі російський БПЛА, який оснащений реактивним двигуном. Про це повідомляє компанія "Дикі шершні", яка виробляє дрони-перехоплювачі.

Зенітники перехопили ціль за допомогою системи дистанційного керування Hornet Vision CTRL, яка дозволяє оператору знаходитись за десятки і сотні кілометрів від цілі у повній безпеці.

Видання "Мілітарний" інформує, що український перехоплювач STING збив реактивний ударний безпілотник "Герань-4", що стало першим підтвердженим випадком застосування росіянами цього типу дронів.

Моніторингові канали повідомляли про, ймовірно, "Герань-4" у Чернігівській області.

Герань-4

Дрон "Герань-4" є розвитком БПЛА "Герань-3", яка має відмінності від попередньої версії, інформував у січні 413 полк СБС.

Удвічі потужніший двигун та оптимізовані аеродинамічні обводи, які дозволили розвивати швидкість польоту, орієнтовно, до 500 км/год. "Герань-3" має максимум 335 км/год;

дальність польоту до 850 км, у той час, як "Герань-3" має максимум 600 км;

злітна маса та бойова частина – 450 кілограмів та 50 кілограмів відповідно.

При цьому висота польоту становить від 100 до 5000 метрів з тривалістю до 2,5 годин.

Нагадаємо, в Орловській області росіяни побудували базу для запуску реактивних дронів по Україні.

Також Фокус писав, що у березні бійці протиповітряної оборони вперше збили російський розвідувальний дрон "Гранат-4", використавши для цього зенітний безпілотник "Диких шершнів".