Скорость до 500 км/ч: украинские военные сбили новейший реактивный дрон РФ (видео)
Экипаж "Рубин" дивизиона "Паскуды" 1020 зенитного ракетно-артиллерийского полка сбил российский дрон с реактивным двигателем. Ликвидация вражеского БПЛА происходила удаленно.
Военные 1020 ЗРАП уничтожили в воздухе российский БПЛА, который оснащен реактивным двигателем. Об этом сообщает компания "Дикие шершни", которая производит дроны-перехватчики.
Зенитчики перехватили цель с помощью системы дистанционного управления Hornet Vision CTRL, которая позволяет оператору находиться за десятки и сотни километров от цели в полной безопасности.
Издание "Милитарный" информирует, что украинский перехватчик STING сбил реактивный ударный беспилотник "Герань-4", что стало первым подтвержденным случаем применения россиянами этого типа дронов.
Мониторинговые каналы сообщали о, вероятно, "Герань-4" в Черниговской области.
Герань-4
Дрон "Герань-4" является развитием БПЛА "Герань-3", который имеет отличия от предыдущей версии, информировал в январе 413 полк СБС.
- Вдвое более мощный двигатель и оптимизированные аэродинамические обводы, которые позволили развивать скорость полета, ориентировочно, до 500 км/ч. "Герань-3" имеет максимум 335 км/ч;
- дальность полета до 850 км, в то время, как "Герань-3" имеет максимум 600 км;
- взлетная масса и боевая часть — 450 килограммов и 50 килограммов соответственно.
При этом высота полета составляет от 100 до 5000 метров с продолжительностью до 2,5 часов.
Напомним, в Орловской области россияне построили базу для запуска реактивных дронов по Украине.
Также Фокус писал, что в марте бойцы противовоздушной обороны впервые сбили российский разведывательный дрон "Гранат-4", использовав для этого зенитный беспилотник "Диких шершней".