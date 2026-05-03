Скорость до 500 км/ч: украинские военные сбили новейший реактивный дрон РФ (видео)

Экипаж "Рубин" дивизиона "Паскуды" 1020 зенитного ракетно-артиллерийского полка сбил российский дрон с реактивным двигателем. Ликвидация вражеского БПЛА происходила удаленно.

Зенитчики перехватили цель с помощью системы дистанционного управления Hornet Vision CTRL, которая позволяет оператору находиться за десятки и сотни километров от цели в полной безопасности.

Издание "Милитарный" информирует, что украинский перехватчик STING сбил реактивный ударный беспилотник "Герань-4", что стало первым подтвержденным случаем применения россиянами этого типа дронов.

Мониторинговые каналы сообщали о, вероятно, "Герань-4" в Черниговской области.

Герань-4

Дрон "Герань-4" является развитием БПЛА "Герань-3", который имеет отличия от предыдущей версии, информировал в январе 413 полк СБС.

Вдвое более мощный двигатель и оптимизированные аэродинамические обводы, которые позволили развивать скорость полета, ориентировочно, до 500 км/ч. "Герань-3" имеет максимум 335 км/ч;

дальность полета до 850 км, в то время, как "Герань-3" имеет максимум 600 км;

взлетная масса и боевая часть — 450 килограммов и 50 килограммов соответственно.

При этом высота полета составляет от 100 до 5000 метров с продолжительностью до 2,5 часов.

Напомним, в Орловской области россияне построили базу для запуска реактивных дронов по Украине.

Также Фокус писал, что в марте бойцы противовоздушной обороны впервые сбили российский разведывательный дрон "Гранат-4", использовав для этого зенитный беспилотник "Диких шершней".