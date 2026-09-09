У Києві чули гучний вибух без тривоги: третій удар протягом дня, що відомо

Близько 16 год 9 вересня у Києві почули кілька гучних вибухів, розповіли очевидці. Подія сталась на лівобережжі, у Дніпровському районі. Над районом піднявся стовп диму та, ймовірно, почалась пожежа. Перед цим повітряне командування попередило про рух БпЛА, але сигналу тривоги у столиці не було. Водночас, інші кияни відзначили, що між тривогою та вибухом пролунало близько двох хвилин.

Вибух у Києві був такої сили, що захитався будинок, розповів кореспондент Фокусу. Місцева влада та Повітряні сили поки не коментували інцидент в українській столиці.

Інформація про вибух у Києві з'явилась також у низці місцевих пабліків. При цьому опублікували кадри з хмарою диму посеред житлового кварталу. Також вказано, що міг статись приліт на подвір'ї багатоповерхівки й що почалась пожежа.

Оновлення 16:21 — міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у Дніпровському району. У дописі в Telegram-каналі вказано, що росіяни вдарили по дев'ятиповерхівці.

"Виникла пожежа в 9-поверховому житловому будинку. Попередньо, є руйнування", — написав мер.

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Обстріл Києва — Кличко про вибух у Дніпровському районі о 16:20 9 вересня Фото: Скриншот

Тим часом у мережі з'явились фото та відео з місця подій з заблюреною панорамою міста. На одному з кадрів — пожежа всередині квартири у дев'ятиповерхівці. Крім того, опублікували момент удару: у кадр на мить потрапив чорний безпілотник, схожий на той, який врізався в офіс телеканалу "Ми — Україна" 8 вересня, далі — гучний вибух та хмара вогню й диму посеред житлового району.

Оновлення 17:01 — у КМВА повідомили, що внаслідок удару РФ по Києву, який стався о 16:08, загинула жінка. Крім того, отримала поранення ще одна людина, ідеться у дописі міської військової адміністрації. Офіційних фотографій чи відео з місця удару РФ по столиці КМВА, ДСНС не публікували.

Оновлення 17:24 — згодом інформацію уточнили. З'ясувалось, що отримали поранення троє людей, черед них 15-річний хлопець та 16-річна дівчина. У місцевих пабліках опублікували фото та відео з місця удару дрона РФ у Дніпровському районі. На фото — загибла, яка лежить посеред подвір'я. На відео — сходова клітина багатоповерхівки, засипана уламками скла та будматеріалів.

Обстріл Києва — деталі удару дрона РФ 9 вересня

Повітряні сили ЗСУ попередили про реактивний дрон РФ над Києвом: інформація з'явилась о 16:07. При цьому кореспондент Фокусу повідомив про гучний звук вибуху о 16:08, а сигнал повітряної тривоги ("жовтої") лунав з 16-07 по 16:13.

Обстріл Києва — Повітряні сили про дрон РФ 9 вересня Фото: Скриншот

Зауважмо, РФ могла використати для удару по Києву 9 вересня реактивний дрон "Герань-4"/"Шахед", який рухається зі швидкістю до 300-500 км/год, може підійматися на висоту від 30-50 м до 7 км та стартувати, умовно, в районі Брянська. Безпілотник мав по прямій полетіти близько 400 км, і під час руху його мали б засікти радари Повітряних сил, щоб завчасно включити сигнал тривоги.

Фокус писав про попередні вибухи у Києві, які пролунали близько 13 год 9 вересня. Власний кореспондент повідомив про гучні влучання, а місцеві пабліки та Кличко підтвердили, що росіяни обстріляли Дніпровський район столиці. Як заявив міський голова, БпЛА упав на дах багатоповерхівки й почалась пожежа.

Нагадуємо, в ніч на 9 вересня ЗС РФ провели черговий обстріл України: по Миколаївщині могли летіти балістичні "Іскандери", бо Дніпру, Києву, Харкову — реактивні БпЛА.