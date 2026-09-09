У Києві пролунали гучні вибухи та здійнявся стовп диму: що відомо про наліт реактивних БпЛА

Опівдні 9 вересня у Києві тривала "жовта" повітряна тривога, тим часом в одному з районів пролунало кілька гучних вибухів, заявили очевидці. Над точкою можливого влучання здійнявся стовп диму, а рятувальники та інші служби швидко прибули на місце інциденту. Що відбувається в українській столиці під час чергового нальоту реактивних дронів РФ?

Нова серія вибухів у Києві сталась близько 13 год 9 вересня, повідомив кореспондент Фокусу. Далі пролунав ще один вибух, з'явилась інформація про можливе займання та дим над одним з районів на лівому березі. При цьому інциденти стались, ймовірно, не під час тривоги.

Повітряні сили попередили про реактивний дрон РФ, який близько 12:20 летів від Броварів у бік Києва, а о 12:33 вже був над столицею. Згодом з'явились нові дані про російські безпілотники, який летіли на місто від Славутича (близько 12:55) та від Великої Димерки/Броварів (близько 13:15). При цьому сигнал повітряної тривоги у Києві під час вибухів тривав з 11:08 по 13:24 та показував загрозу ударних безпілотників та баражувальних боєприпасів. Втім, з'явилась інформація від "Суспільного", що близько 13:36 чули вибухи, і при цьому сигналу тривоги не було.

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Обстріл Києва — Повітряні сили про денний удар дронів РФ 9 вересня Фото: Скриншот

Обстріл Києва — "Суспільне" про денний удар 9 вересня Фото: Скриншот

Обстріл Києва — деталі

Міський голова Києва Віталій Кличко вдень 9 вересня розповів про наслідки поточного обстрілу столиці. О 13:05 посадовець написав, що стався удар БпЛА по багатоповерхівці у Дніпровському районі: дрон упав на даху будинку, дев'ять людей дістали поранення. Крім того, згідно з дописами Кличка, у тому ж районі почалась пожежа на складі. Інших деталей мер не озвучив.

Обстріл Києва — Кличко про денний удар 9 вересня Фото: Скриншот

До інформації про гучні вибухи на Лівобережжі Кличко писав про наслідки попередніх атак БпЛА РФ. Зокрема, у Дарницькому районі загорілась трава на пустирі (12:48). Водночас під час нічного обстрілу у тому ж районі сталось влучання по 24-поверхівці: загорілись квартири на 11-12 поверхах і зруйновано стіну на 12 поверсі. Згідно з попередніми даними, дістали поранення дев'ятеро людей.

Зазначимо, зранку Фокус писав про нічний обстріл України та про наслідки для Києва та інших регіонів. Повітряні сили інформували про наліт реактивних дронів РФ, а місцеві військові адміністрації — про вибухи у Дніпрі, Миколаєві, Харкові та в українській столиці. У Дніпрі загорілись склади з будматеріалами та приватний житловий будинок, у Харкові — влучання у багатоповерхівку та складське приміщення, у Миколаєві — серія ударів по транспортній інфраструктурі, гіпермаркету та житлових будинках. При цьому на півдні росіяни використали балістичні ракети "Іскандер-М", керовані авіабомби, баражувальні боєприпаси "Бандероль" та керовані реактивні "Шахеди": офіційно повітряне командування цю інформацію поки не підтвердило.

Нагадуємо, вдень 8 вересня стався ще один обстріл Києва, внаслідок якого загинуло п'ятеро людей і почались масштабні пожежі.