В Киеве раздались громкие взрывы и поднялся столб дыма: что известно о налете реактивных БпЛА

В полдень 9 сентября в Киеве продолжалась "желтая" воздушная тревога, при этом в одном из районов раздалось несколько громких взрывов, сообщили очевидцы. Над точкой возможного попадания поднялся столб дыма, а спасатели и другие службы быстро прибыли на место происшествия. Что происходит в украинской столице во время очередного налета реактивных дронов РФ?

Новая серия взрывов в Киеве произошла около 13:00 9 сентября, сообщил корреспондент "Фокуса". Затем раздался еще один взрыв, появилась информация о возможном возгорании и дыме над одним из районов на левом берегу. При этом инциденты произошли, вероятно, не во время тревоги.

Военно-воздушные силы предупредили о реактивном дроне РФ, который около 12:20 летел от Броваров в сторону Киева, а в 12:33 уже находился над столицей. Впоследствии появились новые данные о российских беспилотниках, которые летели на город со стороны Славутича (около 12:55) и со стороны Великой Димерки/Броваров (около 13:15). При этом сигнал воздушной тревоги в Киеве во время взрывов длился с 11:08 до 13:24 и предупреждал об угрозе ударных беспилотников и баражирующих боеприпасов. Впрочем, появилась информация от "Суспільного", что около 13:36 слышались взрывы, при этом сигнала тревоги не было.

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Обстрел Киева — Военно-воздушные силы о дневном ударе дронов РФ 9 сентября Фото: Скриншот

Обстрел Киева — "Суспильне" о дневном ударе 9 сентября Фото: Скриншот

Обстрел Киева — подробности

Мэр Киева Виталий Кличко днём 9 сентября рассказал о последствиях нынешнего обстрела столицы. В 13:05 чиновник написал, что произошел удар БПЛА по многоэтажному дому в Днепровском районе: дрон упал на крышу здания, девять человек получили ранения. Кроме того, согласно сообщениям Кличко, в том же районе начался пожар на складе. Других подробностей мер не озвучил.

Обстрел Киева — Кличко о дневном ударе 9 сентября Фото: Скриншот

Перед информацией о громких взрывах на Левобережье Кличко писал о последствиях предыдущих атак БПЛА РФ. В частности, в Дарницком районе загорелась трава на пустыре (12:48). В то же время во время ночного обстрела в том же районе произошло попадание в 24-этажное здание: загорелись квартиры на 11-12 этажах и была разрушена стена на 12 этаже. По предварительным данным, ранения получили девять человек.

Отметим, что утром Фокус писал о ночном обстреле Украины и о его последствиях для Киева и других регионов. Военно-воздушные силы сообщили о налете реактивных дронов РФ, а местные военные администрации — о взрывах в Днепре, Николаеве, Харькове и в украинской столице. В Днепре загорелись склады со стройматериалами и частный жилой дом, в Харькове — попадание в многоэтажку и складское помещение, в Николаеве — серия ударов по транспортной инфраструктуре, гипермаркету и жилым домам. При этом на юге россияне применили баллистические ракеты "Искандер-М", управляемые авиабомбы, бомбы типа "Бандероль" и управляемые реактивные ракеты "Шахед": официально воздушное командование эту информацию пока не подтвердило.

Напоминаем, что днём 8 сентября произошёл очередной обстрел Киева, в результате которого погибли пять человек и начались масштабные пожары.