Налет реактивных дронов на Киев: погибли пять человек, небо затянули тучи дыма (фото)

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об увеличении числа погибших в результате многочасового обстрела 8 сентября. В первой половине дня было известно о трех жертвах обстрела, во второй половине — погибли еще два человека. Киев уже 12 часов подряд страдает от налетов российских реактивных дронов, а ночью попал под ракетный удар ВС РФ. Каковы последствия обстрела Киева, произошедшего через сутки после визита в столицу спецпредставителей США?

Новые погибшие в Киеве — это жертвы удара РФ по складскому помещению в Соломенском районе, говорится в сообщении Кличко в Telegram-канале. Обстрел, начавшийся в 8 часов, продолжается уже 12 часов подряд: мэр сообщает о все новых попаданиях в столице. Фокус собрал информацию об ударе РФ по Киеву: о чем писали местные власти, ГСЧС и жители города.

Кличко в течение дня сообщал о последствиях трёх-пяти волн ударов реактивных дронов РФ. Последние данные о погибших поступили в 17:03. До этого мэр написал в Telegram, что пострадали 23 человека, при этом 14 человек были госпитализированы, трое из них — в тяжелом состоянии. В течение дня в Киеве произошла серия попаданий, о которых рассказал мэр:

Відео дня

Голосеевский район — произошло несколько ударов. В частности, есть попадания на открытой местности и по двум складским помещениям. Кличко написал, что начался пожар, который перекинулся на крышу соседнего трехэтажного здания;

произошло несколько ударов. В частности, есть попадания на открытой местности и по двум складским помещениям. Кличко написал, что начался пожар, который перекинулся на крышу соседнего трехэтажного здания; Соломенский район — удар по складу. Кроме того, возник пожар и наблюдаются разрушения в четырёхэтажном офисном здании;

— удар по складу. Кроме того, возник пожар и наблюдаются разрушения в четырёхэтажном офисном здании; Шевченковский район — два попадания в складское помещение. Кличко написал, что "бушует пожар";

— два попадания в складское помещение. Кличко написал, что "бушует пожар"; Подольский район — здание повреждено, но пожара нет.

Последние сообщения Кличко — о возможных пострадавших в Дарницком районе (на место выехала бригада врачей) и о повторном обстреле в Голосеевском районе. При этом Воздушные силы не отменяли сигнал воздушной тревоги — город по-прежнему находится под ударом реактивных БПЛА.

Обстрел Киева — Кличко о ударе РФ 8 сентября Фото: Скриншот

Обстрел Киева — подробности удара РФ 8 сентября

Пресс-служба ГСЧС опубликовала серию фотографий с последствиями обстрела Киева 8 сентября. На фото — склады, в которых работали спасатели, груды разбитого стекла. Также сообщается, что по состоянию на 17 часов продолжаются пожары в нежилых зданиях в Соломенском и Шевченковском районах.

Обстрел Киева — повреждения склада после удара со стороны РФ 8 сентября Фото: ГСЧС

Обстрел Киева — гора стекла после удара со стороны РФ 8 сентября Фото: ГСЧС

В киевских пабликах опубликовали кадры из столицы. На фото и видео с места событий — облака дыма от пожаров, бушующих в городе после удара РФ 8 сентября.

Обстрел Киева — дым над столицей после удара со стороны РФ 8 сентября Фото: Telegram

Кроме того, днём стало известно о ракетном ударе по новостной редакции телеканала "Мы — Украина". В результате взрыва было серьезно повреждено здание, в котором работали журналисты: есть раненые, которым оказали помощь врачи.

Обстрел Киева — разрушение здания телеканала после удара со стороны РФ 8 сентября Фото: ГСЧС

К тому же стало известно о повреждениях в спортивном клубе теннисистки Элины Свитолиной SVITO Padel Club. На странице клуба в Instagram — фотографии помещения с разрушенной крышей и поврежденным спортивным инвентарем.

Обстрел Киева — разрушение SVITO Padel Club после удара со стороны РФ 8 сентября Фото: Instagram

Обстрел Киева — площадка SVITO Padel Club после удара со стороны РФ 8 сентября Фото: Instagram

Отметим, что Фокус писал об обстреле Киева и Украины, произошедшем в ночь на 8 сентября. Согласно данным Военно-воздушных сил, россияне запустили баллистические и крылатые ракеты, а также летели дроны различных типов (обычные и реактивные). Мэр Кличко рассказал о разрушениях и пожарах в нескольких районах столицы.

Напоминаем, что в "Укрзалізниці" сообщили, что во время ночного обстрела россияне атаковали сразу три поезда: позже стало известно о гибели проводницы пассажирского поезда.