"Охота" на железную дорогу: россияне обстреляли три поезда за утро, есть погибшая и раненые

В связи с постоянными обстрелами поездов руководство "Укрзалізниці" вновь обратилось к украинцам с призывом строго соблюдать правила безопасности во время поездок.

Утром 8 сентября российские войска нанесли целенаправленные удары по трем пассажирским поездам в разных регионах Украины. О последствиях ударов сообщала "Укрзалізниця" в своём Telegram-канале, а также председатель правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский.

"Этот день ужасной "охоты" на пассажирские поезда продолжается. Снова нанесен удар по пригородному дизель-поезду в Сумской области. И снова была произведена превентивная остановка по соображениям безопасности при обнаружении угрозы — пассажиры эвакуированы. По предварительной информации, однако, не все находились на достаточном безопасном расстоянии — есть пассажиры с осколочными ранениями", — отметил Александр Перцовский, комментируя удар по пригородному дизель-поезду в Сумской области.

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Глава "Укрзалізниці" уточнил, что первую медицинскую помощь пострадавшим сразу на месте оказала поездная бригада, после чего раненых передали врачам, прибывшим по вызову.

В связи с постоянными обстрелами руководство железной дороги вновь обратилось к украинцам с призывом строго соблюдать правила безопасности во время поездок.

"В прифронтовых населённых пунктах железнодорожный подвижной состав и инфраструктура — одни из основных целей врага. Просим вас, как указано на плакатах в каждой электричке и дизель-поездах, в информации на каждой остановке и во всех поездах — при остановке по соображениям безопасности и объявленной эвакуации: СРОЧНО УКРОТИТЕСЬ (ПРИ НАЛИЧИИ) В УКРЫТИЕ, АЛИ ПРИ ОСТАНОВКЕ НА ПЕРЕГОНЕ ИЛИ НА ОСТАНОВОЧНОМ ПУНКТЕ БЕЗ УКРЫТИЯ — ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ НА РАССТОЯНИЕ БОЛЕЕ 200 м! В противном случае — подвергаете себя смертельной опасности", — подчеркнул Александр Перцовский.

Три нападения на пассажирские поезда за несколько часов

Первый удар был нанесен в Сумской области. Утром 8 сентября российские войска нанесли удар беспилотниками по пассажирскому поезду маршрута "Киев — Сумы" в Сумской области. Благодаря своевременной реакции железнодорожников и спасателей во время атаки никто не пострадал.

Угрозу своевременно зафиксировала мониторинговая команда "Укрзалізниці". Получив оперативное предупреждение об опасности, железнодорожники немедленно остановили поезд и приступили к эвакуации. Поездной и локомотивной бригадам удалось быстро вывести пассажиров в безопасное место до момента попадания.

В результате атаки российских дронов на месте происшествия вспыхнул пожар. Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям эвакуировали в общей сложности 90 человек. Для дальнейшей перевозки пассажиров к местам назначения были задействованы четыре автобуса — два от ГСЧС и ещё два от местных органов власти.

Впоследствии российские военные атаковали региональный поезд "Днепр — Запорожье". По словам Перцовского, и на этот раз угроза была выявлена заранее, поезд остановили, а пассажиры перешли в мобильное укрытие.

"Террор против пассажирских поездов продолжается. На этот раз на маршруте Днепр — Запорожье. Прицельное попадание по региональному поезду", — написал председатель правления "Укрзалізниці".

После атаки один из вагонов загорелся. Все пассажиры покинули поезд и находились в мобильном укрытии недалеко от места остановки. Для их дальнейшей перевозки "Укрзалізниця" совместно с Днепропетровской и Запорожской областными военными администрациями организовала автобусы.

Впрочем, одна из проводниц вернулась в вагон во время длительной эвакуации и погибла.

Перцовский отметил, что есть свидетельства: женщина вернулась в поезд, хотя эвакуация ещё продолжалась, а угроза повторного нападения сохранялась. На тот момент на месте работали спасатели.

Напомним, в конце августа российский реактивный беспилотник также поразил локомотив пассажирского поезда "Житомир — Одесса", однако пассажиров и железнодорожников тогда удалось своевременно эвакуировать.

Кстати, из-за российских ударов и многочисленных остановок по соображениям безопасности поезда "Укрзалізниці" могут значительно отставать от расписания. В компании заявили, что отменять такие рейсы не будут, а пассажиры, которые решат отказаться от поездки, смогут вернуть билеты онлайн.

Также мы писали, что об задержках поездов украинцы могут узнать на специальной странице портала "Укрзалізниці" и через уведомления в приложении. При этом сервис World Central Kitchen обеспечивает питанием людей, у которых задержка поезда составляет более пяти часов.