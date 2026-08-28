Задержка поездов на +15 часов: "Укрзалізниця" сообщила, что не отменит рейсы из-за ударов РФ

"Укрзалізниця" не будет отменять поезда, которые имеют значительные задержки по сравнению с расписанием, заявили в компании. Если некоторых поездов нет в расписании, то это потому, что поезд, следующий в обратном направлении, еще не прибыл в конечный пункт. Между тем в сети появились сообщения о ремонте поврежденных путей, а пассажирам заверили, что они могут вернуть билет, если "откажутся" от поездки. Как российские удары 27-28 августа повлияли на пассажирские перевозки украинской железной дорогой?

Поезда "Укрзалізниці" будут задерживаться еще около суток, говорится на странице в Facebook руководителя по коммуникациям Александра Шевченко. Представитель компании сообщил, что из-за обстрела Украины, продолжающегося уже второе сутки, поезда на этом маршруте слишком часто останавливались. Из-за этого накопилось много задержек различных поездов, которые следуют во время воздушных тревог и останавливаются только в случае непосредственной угрозы. Пассажиров, ожидающих поезда, кормят, работают "Крепости Несокрушимости" и бесплатные залы ожидания. Если возникло желание отказаться от поездки, то это можно сделать через "онлайн-сервисы Укрзалізниці", заверил Шевченко.

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Сообщение представителя "Укрзалізниці" появилось поздно вечером 27 августа, после целых суток тревог из-за угрозы реактивных дронов РФ. В сообщении уточняется, что в случае продолжения воздушных атак еще на сутки задержки поездов станут еще больше.

"Поезда по-прежнему задерживаются по всей стране — и, судя по прогнозам, задержки продлятся как минимум всю эту ночь и следующий день. Мы ничего не отменили. То есть поезда будут ходить, но задержки действительно значительные", — написал Шевченко.

Обстрелы Украины — Шевченко из "Укрзалізниці" о поездах после ударов РФ 27-28 августа Фото: Скриншот

Специалист по связям с общественностью напомнил пассажирам, что о задержках поездов они могут узнать на специальной странице портала "Укрзалізниці" и через уведомления в приложении. Также он уточнил, что сервис World Central Kitchen обеспечивает питанием людей, у которых задержка поезда составляет более пяти часов. Кроме того, некоторые маршруты будут сокращены, а людей будут доставлять другим видом транспорта. К тому же, может быть изменен класс вагонов, чтобы распределить всех пассажиров, добавил он.

"Это крайне необходимо, чтобы вернуться к графику хотя бы к вечеру завтра", — написал представитель "Укрзалізниці".

Обстрелы Украины — какие последствия для "Укрзалізниці" 27-28 августа

Тем временем на странице "Укрзалізниці" в Facebook обновилась информация о задержках поездов. Компания повторила заявление о том, что отмененных поездов не будет, а также о том, что могут быть задействованы другие вагоны или организована доставка другим видом транспорта. Уточняется, что действительно наблюдаются задержки поездов на нескольких критических маршрутах — "из Перемышля, Днепра, Харькова, Киева и Львова".

"По-прежнему наблюдаются задержки поездов по всей стране, но отставание от расписания постепенно сокращается. Впрочем, последствия затяжных тревог и вражеских обстрелов будут ощутимы еще как минимум в течение суток", — говорится в сообщении "Укрзалізниці" по состоянию на 10:00 28 августа.

Обстрелы Украины — "Укрзалізниця" об ударах РФ 27-28 августа Фото: Скриншот

На ситуацию с поездами "Укрзалізниці", которые задерживаются из-за обстрелов Украины 27-28 августа, отреагировал глава правления компании Александр Перцовский. В 2:24 28 августа генеральный директор компании написал, что ремонтники пытаются как можно быстрее устранить повреждения и возобновить движение.

"Сегодня в Киевской области в очередной раз в кратчайшие сроки устраняли повреждения инфраструктуры и восстанавливали сообщение. Спасибо путевикам, энергетикам и связистам!" — написал Перцовский.

Под постом генерального директора "Укрзалізниці" — ряд фотографий ремонтников, восстанавливающих железнодорожные пути после повреждений, нанесенных российскими средствами поражения

Отметим, что накануне, 27 августа, Фокус писал о последствиях длительного обстрела Украины, устроенного РФ. Среди прочего, действительно начались задержки поездов "Укрзалізниці": на фото из Киева — сотни людей, которым пришлось ждать до 15 часов.

Напоминаем, что утром 28 августа стало известно об ударе РФ по Запорожью и о возгорании гипермаркета "Эпицентр" — последнего в областном центре.