"Полювання" на залізницю: росіяни вдарили по трьох потягах за ранок, є загибла та поранені

У зв'язку з постійними обстрілами поїздів керівництво "Укрзалізниці" повторно звернулося до українців із закликом суворо дотримуватися правил безпеки під час поїздок.

Уранці 8 вересня російські війська здійснили цілеспрямовані удари по трьох пасажирських потягах у різних регіонах України. Про наслідки ударів повідомляла "Укрзалізниця" в своєму Telegram-каналі, а також голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

"Цей день жахливого "полювання" на пасажирські поїзди продовжується. Знову удар на Сумщині по приміському дизель-потягу. І знову була завчасна безпекова зупинка при виявленні загрози — пасажири евакуйовані. За попередньою інформацією, втім, не всі були на достатній безпечній відстані — є пасажири із уламковими пораненнями", — зазначив Олександр Перцовський, коментуючи удар по приміському дизель-потягу у Сумській області.

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Очільник "Укрзалізниці" уточнив, що першу медичну допомогу постраждалим одразу на місці надала поїзна бригада, після чого поранених передали лікарям, які прибули на виклик.

У зв'язку з постійними обстрілами керівництво залізниці повторно звернулося до українців із закликом суворо дотримуватися правил безпеки під час поїздок.

"У прифронтових громадах залізничний рухомий склад та інфраструктура — одні з основних цілей ворога. Благаємо з постерів у кожній електричці та дизель-поїздах, з інформації на кожній зупинці та в усіх поїздах — при безпековій зупинці та оголошеній евакуації: ТЕРМІНОВО СЛІДУЙТЕ (ЗА НАЯВНОСТІ) В УКРИТТЯ, АБО ПРИ ЗУПИНЦІ НА ПЕРЕГОНІ ЧИ НА ЗУПИНКОВОМУ ПУНКТІ БЕЗ УКРИТТЯ — ПРИНАЙМНІ НА ВІДСТАНЬ У ПОНАД 200 м! Інакше — наражаєте себе на смертельну небезпеку", — наголосив Олександр Перцовський.

Три атаки на пасажирські потяги за кілька годин

Перший удар стався на Сумщині. Уранці 8 вересня російські війська завдали удару безпілотниками по пасажирському потягу сполученням "Київ — Суми" в Сумській області. Завдяки вчасному реагуванню залізничників та рятувальників під час атаки ніхто не постраждав.

Загрозу вчасно зафіксувала моніторингова команда "Укрзалізниці". Отримавши оперативне попередження про небезпеку, залізничники негайно зупинили склад і розпочали евакуацію. Поїзній та локомотивній бригадам вдалося швидко вивести пасажирів у безпечне місце до моменту влучання.

Унаслідок атаки російських дронів на місці події спалахнула пожежа. Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій евакуювали загалом 90 людей. Для подальшого транспортування пасажирів до місць призначення залучили чотири автобуси — два від ДСНС та ще два від місцевих органів влади.

Згодом російські військові атакували регіональний поїзд "Дніпро — Запоріжжя". За словами Перцовського, цього разу також було заздалегідь виявлено загрозу, потяг зупинили, а пасажири перейшли до мобільного укриття.

"Терор проти пасажирських поїздів продовжується. Цього разу в сполученні Дніпро — Запоріжжя. Прицільне влучання по регіональному поїзду", — написав голова правління "Укрзалізниці".

Після атаки один із вагонів загорівся. Усі пасажири залишили потяг і перебували в мобільному укритті неподалік від місця зупинки. Для їхнього подальшого перевезення "Укрзалізниця" спільно з Дніпропетровською та Запорізькою обласними військовими адміністраціями організувала автобуси.

Втім, одна з провідниць повернулася до складу під час тривалої евакуації та загинула.

Перцовський зазначив, що є свідчення: жінка повернулася до поїзда, хоча евакуація ще тривала, а загроза повторної атаки залишалася. На той момент на місці працювали рятувальники.

Нагадаємо, наприкінці серпня російський реактивний безпілотник також влучив у локомотив пасажирського поїзда "Житомир — Одеса", однак пасажирів і залізничників тоді вдалося завчасно евакуювати.

До речі, через російські удари та численні безпекові зупинки потяги "Укрзалізниці" можуть суттєво відставати від графіка. У компанії заявили, що скасовувати такі рейси не будуть, а пасажири, які вирішать відмовитися від поїздки, зможуть повернути квитки онлайн.

Також ми писали, що про затримки потягів українці можуть дізнатись на спеціальній сторінці порталу "Укрзалізниці" та через сповіщення у застосунку. При цьому сервіс World Central Kitchen годує людей, у яких затримка потягу складає понад п'ять годин.