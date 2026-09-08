Наліт реактивних дронів на Київ: загинуло п'ятеро людей, небо затягнули хмари диму (фото)

Міський голова Києва Віталій Кличко розповів про зростання кількості загиблих внаслідок багатогодинного обстрілу 8 вересня. У перші полоні дня було відомо про трьох жертв обстрілу, у другій половині — загинуло ще двоє людей. Київ вже 12 годину поспіль потерпає від нальоту російських реактивних дронів, а вночі потрапив під ракетний удар ЗС РФ. Які наслідки обстрілу Києва, який стався через добу після візиту до столиці спецпредставників США?

Нові загиблі у Києві — це жертви удару РФ по складському приміщенню у Солом'янському районі, ідеться у повідомленні Кличка у Telegram-каналі. Обстріл, який почався о 8 годині, подовжується вже 12 годину поспіль: міський голова інформує про все нові влучання у столиці. Фокус зібрав інформацію про удар РФ по Києву: про що писала місцева влада, ДСНС та жителі міста.

Кличко протягом дня інформував про наслідки трьох-п'яти хвиль ударів реактивних дронів РФ. Останні дані про загиблих надійшли о 17:03. Перед цим міський голова написав у Telegram, що постраждало 23 людини, і при цьому 14 людей потрапили у лікарню, з них троє — у важкому стані. Протягом дня сталась низка влучань у Києві, ідеться у серії дописів мера:

Відео дня

Голосіївський район — сталось кілька прильотів. Зокрема, є влучання на відкритій місцевості та по двох складських приміщеннях. Кличко написав, що почалась пожежа, яка перекинулась на дах сусідньої триповерхової будівлі;

— сталось кілька прильотів. Зокрема, є влучання на відкритій місцевості та по двох складських приміщеннях. Кличко написав, що почалась пожежа, яка перекинулась на дах сусідньої триповерхової будівлі; Солом'янський район — удар по складу. Крім того, виникла пожежа та є руйнування у чотириповерховій офісній будівлі;

— удар по складу. Крім того, виникла пожежа та є руйнування у чотириповерховій офісній будівлі; Шевченківський район — два влучання на складському приміщенню. Кличко написав, що "вирує пожежа";

— два влучання на складському приміщенню. Кличко написав, що "вирує пожежа"; Подільський район — пошкоджена будівля, але пожежі немає.

Останні дописи Кличка — про можливих постраждалих у Дарницькому районі (виїхала бригада лікарів) та про повторний приліт у Голосіївському районі. При цьому Повітряні сили не скасовували сигнал повітряної тривоги — місто й далі під ударом реактивних БпЛА.

Обстріл Києва — Кличко про удар РФ 8 вересня Фото: Скриншот

Обстріл Києва — деталі удару РФ 8 вересня

Пресслужба ДСНС опублікувала серію фото з наслідками обстрілу Києва 8 вересня. На фото — склади, в яких працювали рятувальники, купи потрощеного скла. Також вказано, що станом на 17 годину тривають пожежі у нежитлових будівлях у Солом'янському та Шевченківському районах.

Обстріл Києва — пошкодження складу після удару РФ 8 вересня Фото: ДСНС

Обстріл Києва — купа скла після удару РФ 8 вересня Фото: ДСНС

У київських пабліках опублікували кадри зі столиці. На фото та відео з місця подій — хмари диму від пожеж, які вирують у місті після повітряного удару РФ 8 вересня.

Обстріл Києва — дим над столицею після удару РФ 8 вересня Фото: Telegram

Крім того, вдень стало відомо про приліт по ньюз-руму телеканалу "Ми — Україна". Внаслідок вибуху серйозно пошкоджено будівлю, у якій працювали журналісти: є поранні, яким надали допомогу лікарі.

Обстріл Києва — руйнування будівлі телеканалу після удару РФ 8 вересня Фото: ДСНС

До всього, стало відомо про пошкодження спортивного клубу тенісистки Еліни Світоліної SVITO Padel Club. На сторінці Instagram клубу — приміщення з потрощеним дахом та спортивним інвентарем.

Обстріл Києва — руйнування SVITO Padel Club після удару РФ 8 вересня Фото: Instagram

Обстріл Києва — майданчик SVITO Padel Club після удару РФ 8 вересня Фото: Instagram

Зазначимо, Фокус писав про обстріл Києва та України, яки стався в ніч на 8 вересня. Згідно з даними Повітряних сил, росіяни запустили балістичні та крилаті ракети, і також летіли дрони різних типів (звичайні та реактивні). Мер Кличко розповів про руйнування та пожежі в кількох районах столиці.

Нагадуємо, в "Укрзалізниці" повідомили, що під час нічного обстрілу росіяни атакували відразу три потяги: згодом стало відомо про загибель провідниці пасажирського потягу.