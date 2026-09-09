Не сховаєш ні машину, ні локомотив: чому "Герань-4" Seeker такі влучні, — "Флеш" (відео)

Радника президента Сергій "Флеш" Бескрестнов показав "китайські рішення", які Росія використовує проти українців. Ідеться про відеокамеру з 360-кратним збільшенням, яку встановили на реактивних дронах "Герань-4" Seeker. Також є тепловізор та система фіксації цілей. Після того як оператор зафіксує ціль, дрон летить в автоматичному режимі та влучає без участі людини. Від нього не сховаєш ні машину, ні локомотив. Як працює суперкамера на "Герань-4" та який захист від цієї зброї?

Увечері 9 вересня, після серії тижневих обстрілів Києва реактивними дронами, "Флеш" опублікував відео з поясненням, чому "Герань-4" Seeker влучно відпрацьовує на цілях. З'ясувалось, що на ударних безпілотниках росіяни встановили китайську відеокамеру (стабілізовану, з оптичним та цифровим зумом), лазерний далекомір, тепловізійну камеру та MESH-модеми для зв'язку з оператором. Завдяки такому набору компонентів безпілотник може бачити ціль на відстані 5-8 км. Оператор фіксує об'єкт, і далі "Герань-4" летить автономно, пояснив експерт.

Через тепловізор БпЛА не обманути макетом під час атаки на локомотив, наголосив "Флеш". Локомотив виділяє значно більше тепла, ніж "обманка", і апаратура це бачить. При цьому дрон не можливо збити з траєкторії системою РЕБ "Купол", бо на фінальній частині він летить самостійно і не використовує радіоканал, який можна заглушити/перехопити.

Відео дня

"Флеш" опублікував трихвилинне відео, у якому детально розповів про особливості реактивних дронів "Герань-4":

дво- та трикомпонентна камера з гідростабілізованою підвіскою (гімбалою);

лазерний далекомір — працює на відстані 5 км;

оптичний зум дає 30-кратне збільшення, цифровий — 12-кратне. В підсумку ідеться про 360-кратний зум;

тепловізійна камера з матрицею 1920 на 1024 пікселів.

Зі слів Бескрестнова, Seeker може виявити цілі на відстані 5-8 км і добре бачить машини та кораблі: дальність виявлення машин — 5 км, локомотивів — ще більше (через сильне теплове випромінювання).

"Російський оператор літає на висоті 2-5 км, бачить ціль, фіксує ціль завдяки камері, і далі "Шахед" автоматично ціль атакує. Зараз майже усі реактивні "Шахеди", які нас атакують, мають таку камеру і мають можливість фіксувати ціль, шукати її і атакувати. У цьому наша проблема", — сказав "Флеш".

Експерт пояснив, як можна спробувати вберегти, наприклад, вантажівки, від удару такого "Шахеда". Основна рекомендація — не концентрувати машини в одному місці, бо їх виявить та атакуватиме Seeker.

"Не треба зараз допускати того, щоб було багато транспорту, фур, які поруч зберігаються. Тому що дрони з такою камерою мають можливість фіксувати такі місця і потім атакувати. Це дуже небезпечно", — чути на відео.

Реактивні дрони РФ — деталі ударів по українцях

Зазначимо, Фокус писав про серію ударів реактивних дронів, якими РФ атакую Україну майже без пауз, починаючи з 1 вересня. Одна з попередніх хвиль ударів відбулась в ніч з 7 на 8 вересня. Під ударом опинився Київ: БпЛА влучив, наприклад, в офіс телеканалу "Ми — Україна" та поранив кількох журналістів.

Нагадуємо, 9 вересня у Києві пролунали сильні вибухи у Дніпровському районі: мер Кличко та КМВА розповіли про наслідки атаки реактивних дронів РФ.