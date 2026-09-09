Росіяни вдарили по торгівельному центру в Сумах: є загиблі, вирує пожежа (відео)

Російський дрон влучив у торгівельно-розважальний центр Сум, повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації. У мережі з'явились відео з людьми, які намагаються вибратись з приміщення магазину, та палаючі машини на сусідній парковці. Згідно з попередньою інформацією загинуло троє людей. Що сталось в Сумах увечері 9 вересня?

Інформація про влучання по ТРЦ в Сумах з'явилась близько 20 год 9 вересня. У перших повідомленнях ОВА ішлося про одного загиблого і вказувалось, що вирує пожежа і кількість загиблих може бути більша: за кілька хвилин уточнили, що жертв троє. Військова адміністрація повідомила, що загорілись машини на парковці і також горять приміщення магазину.

Військова адміністрація написала, що починають рятувальні роботи та застерегли від повторної атаки ЗС РФ.

"Прицільно ударним БпЛА ворог поцілив по території торгово-розважального центру в Сумах. На місці працюють усі необхідні служби. Тривають ліквідація наслідків та рятувальна операція. Існує загроза повторних ударів", — ідеться у дописі.

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У наступному повідомленні є дані про двох поранених, але дані можуть змінитись.

Обстріл України — що сталось в Сумах увечері 9 вересня

О 20:39 з'явилась заява в.о. міського голови Артем Кобзар по удар РФ по Сумах. Зі слів Кобзаря, отримали поранення 14 людей і "є загиблі". Також вказано, що росіяни влучили по торгівельно-розважальному центру у Зарічному районі. На відео з посадовцем бачимо, що ідеться про супермаркет "Сільпо", у якому увечері мало бути багато покупців. На майданчику перед магазином — машини швидких та пожежників. У кадр потрапив загублений кросівок та червоні плями на асфальті. Крім того, є пошкоджена будівля: бачимо потрощену цивільну споруду з надписами про продукти, розбите скло та металеві конструкції.

Обстріл України — ТРЦ в Сумах після удару РФ увечері 9 вересня Фото: Сумська ОВА/ Telegram

Повітряне командування інформувало про атаку РФ на Суми увечері 9 вересня. Зокрема, о 18:59 було попередження про загрозу реактивного БпЛА, який з півночі летів на населений пункт Степанівку на Сумщині. Крім того, о 20:42 Сумській області загрожували КАБи РФ.

Зазначимо, Фокус писав про обстріл України, який кількома хвилями тривав протягом 9 вересня. Зранку стало відомо про руйнування та пожежі у Миколаєві, Дніпрі та Києві. Південні області атакувала балістика, а південь та решту областей — реактивні дрони та баражувальні боєприпаси. Близько 12-13 год почалась нова хвиля атаки на українську столицю: вибухало у Дніпровському районі, а дрон упав на дах багатоповерхівки. Близько 18 год — ще один обстріл і також у Дніпровському районі. Мер Віталій Кличко та КМВА повідомили, що загинула одна жінка і троє людей отримали поранення.

Нагадуємо, 9 вересня радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив, чому реактивні дрони мають високу влучність.