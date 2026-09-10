Боеприпасы хранились в овощехранилище: чиновник СБУ получил подозрение из-за взрывов в селе Мила

28 августа россияне атаковали село Мила в Киевской области. В результате удара на складе с боеприпасами началась детонация, погибли 35 человек. Выяснилось, что часть помещений использовалось подразделением СБУ.

В настоящее время под процессуальным руководством прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона руководителю одного из подразделений Службы безопасности Украины предъявлено подозрение. Ему инкриминируется умышленное неисполнение военным должностным лицом действий, которые оно по своим служебным обязанностям должно было выполнить, в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия.

Детонация боеприпасов привела к разрушениям

В прокуратуре сообщили, что подозреваемый, будучи руководителем подразделения, отвечал за хранение вооружения и боеприпасов, но допустил их размещение в помещении бывшего овощехранилища.

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Установлено, что с момента начала эксплуатации эти складские помещения не имели необходимого паспорта и не соответствовали установленным требованиям безопасности для хранения взрывоопасных предметов.

Кроме того, склад находился менее чем в 100 метрах от жилой застройки. Согласно материалам следствия, не были соблюдены требования относительно допустимого количества боеприпасов и их распределения, что должно было снизить риск одновременной детонации и поражения окружающих объектов.

Последствия обстрела в селе Мила Фото: ГСЧС

После трагедии в Вишневом были начаты работы по ликвидации этого склада и вывозу боеприпасов. Однако по состоянию на 28 августа эти работы не были завершены.

Кроме того, следствие проверяет обстоятельства, приведшие к отсутствию надлежащего контроля за безопасностью объекта и непринятию мер по усилению его противовоздушного прикрытия.

В рамках уголовного производства назначены судебные взрывотехнические и пожарно-технические экспертизы.

Досудебное расследование продолжается. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения.

В селе Мила повреждены дома и автомобили Фото: ГСЧС

Напомним, что после российского обстрела Киевской области 28 августа в селе Мила произошла детонация боеприпасов, в результате чего возник пожар. Погибли 35 человек, ещё один человек числится пропавшим без вести. 21 человек пострадал, среди них двое детей, сотрудники полиции и спасатели.

Наибольшие разрушения понес расположенный по соседству пансионат для пожилых людей. Также повреждены 14 многоквартирных и 191 частный дом, отдельные здания полностью разрушены. Повреждены 24 автомобиля, в том числе транспорт полиции и спасателей.

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что причиной взрывов в Бучанском районе стала халатность, а Владимир Зеленский сообщил, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело.