Под Киевом после взрыва начался сильный пожар (видео)

По предварительным данным, там взорвался реактивный дрон, но подтверждения нет. Что именно горит — неизвестно.

"Возле Житомирской трассы под Киевом после мощного взрыва начался сильный пожар", — сообщают журналисты УНИАН.

До этого прозвучала воздушная тревога; по предварительным данным, причиной взрыва мог стать прилет реактивного дрона.

Местные жители сообщают о взрыве возле Житомирской трассы. Официальной информации об инциденте пока не поступило.

Отметим, что 27–28 августа продолжается обстрел Украины, который РФ начала с "Искандеров" и "Ониксов" и продолжила реактивными "Шахедами", которые небольшими группами взлетают с полигонов вокруг Украины. Глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко рассказал, что россияне намеренно применяют такую тактику, чтобы короткие и частые тревоги парализовали Киев и Украину. Чиновник заверил, что военные ищут способы противодействия новой тактике РФ.

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Между тем с утра до полудня 28 августа в Киеве более 20 раз раздавались сигналы воздушной тревоги: Военно-воздушные силы сообщали об угрозе для столичного региона и для областей к западу от столицы.