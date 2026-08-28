Під Києвом після вибуху почалась сильна пожежа (відео)

Попередньо, там вибухнув реактивний дрон, але підтвердження немає. Що саме горить — невідомо.

"Біля Житомирскої траси під Києвом після потужного вибуху почалась сильна пожежа", — повідомляють журналісти УНІАН.

До цього лунала повітряна тривога, попередньо, причиною вибуху міг стати приліт реактивного дрона.

Місцеві жителі повідомляють про детонацію біля Житомирської траси. Офіційної інформації про інцидент ще не надійшло.

Зазначимо, 27-28 серпня триває обстріл України, який РФ почали з "Іскандерів" та "Оніксів" й продовжили реактивними "Шахедами", які малими групами злітають з полігонів навколо України. Глава ЦПД РНБО Андрій Коваленко розповів, що росіяни навмисно застосовують таку тактику, щоб короткі та часті тривоги паралізували Київ та Україну. Посадовець запевнив, що військову шукають протидію новій тактиці РФ.

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Тим часом від ранку до опівдні 28 серпня у Києві понад 20 разів лунали сигнали повітряної тривоги: Повітряні сили інформували про загрозу для столичного регіону та для областей на захід від столиці.