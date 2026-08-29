"Ужасная халатность": Зеленский сообщил о 37 погибших в Бучанском районе (видео)

В субботу, 29 августа, Вооруженные силы РФ нанесли удар по Киевской области, в результате чего в селе Мила Бучанского района началась детонация взрывчатых веществ.

На данный момент известно как минимум о 37 погибших в Бучанском районе, среди которых глава одной из общин. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского

Зеленский сообщил, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело. Президент уже пообщался с генеральным прокурором, представителями МВД, СБУ и Главкомом, отметив, что ведомства располагают всем необходимым для расследования.

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Президент также подчеркнул, что спасатели по-прежнему расчищают завалы, поэтому число погибших может увеличиться. Кроме того, есть десятки пострадавших, среди которых местные жители и спасатели.

"Ужасная ситуация, ужасная халатность тех, кто хранил взрывчатые вещества прямо рядом с людьми. После событий в Вишневом еще одно подобное преступление — это абсолютно недопустимо. Я рассчитываю, что подробности будут оперативно доведены до сведения общественности. Первое попадание пришлось на место хранения боеприпасов, которого там точно не должно было быть — склады Сил обороны. Детонация снарядов, мин, других боеприпасов и дронов", — сказал Зеленский.

Відео дня

Напомним, по данным Киевской областной государственной администрации, в результате российского удара по Бучанскому были повреждены около 50 жилых зданий.

Фокус также сообщал, что в результате вражеского обстрела был поврежден один из складов компании "Агромат" в Киевской области.