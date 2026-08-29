Заказы задерживаются: в компании "Агромат" сообщили об обстреле склада в Киевской области

В результате российского нападения в субботу был поврежден один из складов "Агромат" в Киевской области. Никто не пострадал.

"Сегодня утром в результате прямого попадания вражеского снаряда один из наших складов в Киевской области получил значительные повреждения. Самое главное — люди. Все живы, никто из нашей команды не пострадал. И это для нас самое главное", — сообщается на страницах компании в социальных сетях.

В компании "Агромат" сообщили, что в настоящее время оценивают масштабы разрушений и перестраивают рабочие процессы. Из-за обстрелов и разрушений возможны задержки с выполнением отдельных заказов, предупредили в компании, поэтому они попросили клиентов и партнеров отнестись к этому с пониманием.

Уточняется, что магазины "Агромат" и интернет-магазин продолжают работать.

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Как сообщалось, в июле в результате вражеской атаки в ночь со среды на четверг пострадал флагманский магазин "Агромат" (Киев, ул. Булаховского).

"Агромат" занимается производством и продажей керамической плитки и сантехники; компания была зарегистрирована в 1993 году. Компания ведет свою деятельность в 33 торговых точках в 21 городе Украины, а также на собственном сайте.

Согласно данным на сайте компании, по итогам 2025 года ПТК ООО "Агромат" увеличил чистый доход на 5,2 % по сравнению с предыдущим годом — до 3,59 млрд гривен, а чистую прибыль — на 91,4 %, до 148 млн гривен. В первом квартале 2026 года чистый доход вырос на 10,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 788,5 млн гривен, чистая прибыль — сократилась с 47,5 млн гривен до 199 тыс. гривен.

Напомним, что "Фокус" писал о ходе обстрела Украины 27 августа. Ночью россияне запустили по украинцам баллистические ракеты "Искандер", а также ракеты "Оникс" и дроны различных типов: силы ПВО сбили семь баллистических ракет и большинство БПЛА. Ночью слышались взрывы в Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях: были разрушения, но жертв не было.

29 августа россияне продолжили обстрел Киева. Дрон упал в парке "Наталка". Позже мэр столицы сообщил, что погиб двухлетний ребенок.