Российский дрон упал в парке "Наталка", когда там гуляли люди: погиб двухлетний ребенок (видео)

Продолжается атака дронов, которые россияне запускают по Киевской области и столице. В КГГА сообщают о попаданиях в нескольких районах города. Есть погибшие и раненые.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщает, что в Оболонском районе российский БПЛА упал на открытой местности. Повреждено здание кафе, расположенное рядом.

Сначала мэр города сообщил, что двухлетняя девочка получила ранение и ей оказывают помощь медики. Через час Виталий Кличко сообщил, что ребенок, получивший ранение на Оболони в результате падения вражеского БПЛА, скончался.

"С сегодняшнего утра в столице пострадали 5 человек. Четырем из них медики оказали помощь на месте. Одну раненую — 18-летнюю девушку — госпитализировали", — также сообщил Кличко.

"Медики оказывают помощь раненому ребенку", — отметил Кличко.

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Между тем в соцсетях сообщили, что дрон упал в парке "Наталка", расположенном на Оболони недалеко от Днепра.

Кроме того, в КГГА сообщают о попадании БПЛА в нежилую застройку в Подольском районе.

Атака дронов продолжается с 27 августа. Утром 29 августа мэр столицы сообщил, что в Голосеевском районе в результате падения БПЛА возник пожар на крыше двухэтажного складского здания.

В Святошинском районе ликвидировали возгорание в квартире на 9-м этаже жилого дома, возникшее в результате падения обломков БПЛА.

В обоих случаях пострадавших нет.

Напомним, обстрел Украины продолжается с 27 августа. Россияне начали с "Искандеров" и "Ониксов" и продолжили реактивными "Шахедами", которые небольшими группами взлетают с полигонов вокруг Украины. Глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко рассказал, что россияне намеренно применяют такую тактику, чтобы короткие и частые тревоги парализовали Киев и Украину. Чиновник заверил, что военные ищут способы противодействия новой тактике РФ.