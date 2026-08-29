Російський дрон впав у парку "Наталка", коли там гуляли люди: загинула дворічна дитина (відео)

Триває атака дронів, які росіяни запускають по Київській області та столиці. У КМДА повідомляють про влучання у кількох районах міста. Є загиблі та поранені.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляє, що у Оболонському районі російський БПЛА впав на відкритій території. Пошкоджене приміщення кафе поруч.

Спочатку очільник міста повідомив, що дворічна дівчинка отримала поранення і їй надають допомогу медики. Через годину Віталій Кличко повідомив, що дитина, поранена на Оболоні внаслідок падіння ворожого БпЛА, — померла.

"Постраждали в столиці від сьогоднішнього ранку 5 людей. Чотирьом із них медики надали допомогу на місці. Одну поранену — 18-річну дівчину — госпіталізували", — також розповів Кличко.

"Медики надають допомогу пораненій дитині", — зазначив Кличко.

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Тим часом у соцмережах повідомили, що дрон впав у парку "Наталка", який розташований на Оболоні біля Дніпра.

Також у КМДА повідомляють про влучання БпЛА в нежитлову забудову в Подільському районі.

Атака дронів триває ще з 27 серпня. Вранці 29 серпня мер столиці повідомив, що У Голосіївському районі, внаслідок падіння БпЛА, виникла пожежа на покрівлі двоповерхової складської будівлі.

У Святошинському районі ліквідували загоряння в квартирі на 9 поверсі житлового будинку, що сталося внаслідок падіння уламків БпЛА.

В обох випадках постраждалих немає.

Нагадаємо, обстріл України триває з 27 серпня. Росіяни почали з "Іскандерів" та "Оніксів" й продовжили реактивними "Шахедами", які малими групами злітають з полігонів навколо України. Глава ЦПД РНБО Андрій Коваленко розповів, що росіяни навмисно застосовують таку тактику, щоб короткі та часті тривоги паралізували Київ та Україну. Посадовець запевнив, що військову шукають протидію новій тактиці РФ.